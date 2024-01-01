La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos es una agencia federal que supervisa las instituciones financieras, hace cumplir las leyes federales sobre valores y regula las bolsas de valores para evitar la manipulación del mercado.

La SEC emitió la Regla 17a-4 como un conjunto de requisitos para el mantenimiento de registros en la industria de servicios financieros. El párrafo (f) de la regla se centra en el almacenamiento digital y electrónico, y describe los requisitos en torno a la conservación de datos, la indexación y la accesibilidad de los registros financieros electrónicos para garantizar que, en caso necesario, dichos registros puedan ser auditados o citados.

Los agentes de bolsa y otros miembros de la industria de servicios financieros que mantengan registros financieros en soportes de almacenamiento electrónico deben cumplir con la Regla 17A-4(f) de la SEC.



Informes y otra documentación.

Ver el informe de evaluación SEC 17-a4(f) de Cohasset Associates