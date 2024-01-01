La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos es una agencia federal que supervisa las instituciones financieras, hace cumplir las leyes federales sobre valores y regula las bolsas de valores para evitar la manipulación del mercado.
La SEC emitió la Regla 17a-4 como un conjunto de requisitos para el mantenimiento de registros en la industria de servicios financieros. El párrafo (f) de la regla se centra en el almacenamiento digital y electrónico, y describe los requisitos en torno a la conservación de datos, la indexación y la accesibilidad de los registros financieros electrónicos para garantizar que, en caso necesario, dichos registros puedan ser auditados o citados.
Los agentes de bolsa y otros miembros de la industria de servicios financieros que mantengan registros financieros en soportes de almacenamiento electrónico deben cumplir con la Regla 17A-4(f) de la SEC.
Informes y otra documentación.
Ver el informe de evaluación SEC 17-a4(f) de Cohasset Associates
El asesor independiente Cohasset Associates ha evaluado que IBM Cloud Object Storage, cuando las funciones de almacenamiento de objetos inmutables están configuradas y aplicadas adecuadamente, conserva los registros en un formato no reescribible ni borrable y cumple con los requisitos de almacenamiento pertinentes de la Regla 17a-4(f) de la SEC, Regla 4511(c) de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en 17 CFR § 1.31(c)-(d).
IBM Cloud Platform Services incluidos en el informe de evaluación:
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.