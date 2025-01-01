Cumplimiento de IBM Cloud: SCEC (Australia)

El Security Construction and Equipment Committee (SCEC) de Australia es un comité interdepartamental, presidido por la Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), que evalúa y respalda el equipo de seguridad para su uso por parte del gobierno australiano.
Unas instalaciones de un proveedor de servicio en la nube puede ser evaluada por sus protecciones de seguridad física y aprobadas por el SCEC.
Los sistemas del gobierno australiano deben estar asegurados en instalaciones que cumplan con los requisitos para una zona de seguridad adecuada por su sensibilidad o clasificación y certificados como tales por parte de un consultor de zona de seguridad avalado por el SCEC.
Informes y otra Documentación
Los centros de datos de nube pública de IBM en Australia han sido evaluados y certificados por un consultor de zonas de seguridad avalado por el SCEC como poseedores de los controles de seguridad física de protección apropiados para la Zona 3 para respaldar la clasificación PROTECTED, en cumplimiento de los principios del Marco de política de seguridad de protección del gobierno australiano. Esto proporciona el entorno físico necesario para realizar negocios de manera segura y protegida con el gobierno de Australia. Los centros de datos se evalúan cada 2 años.
