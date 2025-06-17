Cumplimiento de IBM® Cloud: Protected B

Protected B es uno de los seis niveles de seguridad definidos por el gobierno de Canadá (GC) para información y activos confidenciales que, si se ven comprometidos, podrían causar lesiones graves a un particular, organización o gobierno.
En 2017, la Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) de Canadá, que establece la gobernanza empresarial, la estrategia y la política del GC para los servicios en la nube, publicó la Directiva sobre el uso seguro de los servicios comerciales en la nube: Aviso de implementación de políticas de seguridad (SPIN) que permite que los datos Protected B se alojen en la nube pública, así como para que las auditorías de terceros se aprovechen para el control de la garantía, como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 y SOC 2 Tipo 2).
El Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) evalúa a los proveedores de servicios en la nube (CSP) para los controles de seguridad Protected B para el procesamiento de la información. Los servicios evaluados están disponibles para su uso por parte de las agencias del GC a través de un mercado de servicios en la nube del GC, donde se presentan los CSP con un acuerdo marco del GC Protected B.
Informes y otra Documentación
Catálogo de acuerdos marco en la nube del GC (inglés) (francés)
IBM Cloud es un proveedor de la nube aprobado para alojar información y activos de Protected B. IBM mantiene Protected B/Medium Integrity/Medium Availability (PBMM) en su región multizona de Toronto (MZR), así como en su IBM Cloud Data Center con sede en Montreal. Los asesores del CCCS examinan los servicios anualmente.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.