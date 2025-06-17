Cumplimiento de IBM® Cloud: Protected B

Protected B es uno de los seis niveles de seguridad definidos por el gobierno de Canadá (GC) para información y activos confidenciales que, si se ven comprometidos, podrían causar lesiones graves a un particular, organización o gobierno.

En 2017, la Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) de Canadá, que establece la gobernanza empresarial, la estrategia y la política del GC para los servicios en la nube, publicó la Directiva sobre el uso seguro de los servicios comerciales en la nube: Aviso de implementación de políticas de seguridad (SPIN) que permite que los datos Protected B se alojen en la nube pública, así como para que las auditorías de terceros se aprovechen para el control de la garantía, como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 y SOC 2 Tipo 2).

El Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) evalúa a los proveedores de servicios en la nube (CSP) para los controles de seguridad Protected B para el procesamiento de la información. Los servicios evaluados están disponibles para su uso por parte de las agencias del GC a través de un mercado de servicios en la nube del GC, donde se presentan los CSP con un acuerdo marco del GC Protected B.

Informes y otra Documentación

