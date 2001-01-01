La Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos de Canadá (PIPEDA), que entró en vigor el 1 de enero de 2001, es una ley integral de protección de datos. PIPEDA es similar al RGPD, ya que opera con principios que abarcan la responsabilidad, la limitación de la recopilación y el uso, la precisión, la seguridad y la transparencia. A diferencia de GPDR, PIPEDA se aplica a "organizaciones" comerciales sin distinguir entre controlador y procesadores. Además, PIPEDA incluye los derechos individuales de acceso y corrección.



PIPEDA se aplica a:

organizaciones que recopilan, utilizan o divulgan PI (información personal) en el curso de actividades comerciales en Canadá, u

organizaciones fuera de Canadá si las actividades relevantes de la organización tienen una conexión "real y sustancial" con Canadá,

información personal sobre empleados o posibles empleados de organizaciones que recopilan, usan o divulgan información personal en relación con la operación de una "obra, compañía o negocio federal" en Canadá

La ley se encuentra actualmente en revisión para su modernización. Para obtener más información sobre PIPEDA, haga clic aquí.