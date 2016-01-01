La Directiva NIS, más propiamente conocida como la Directiva sobre seguridad de redes y sistemas de información, fue promulgada por el Parlamento Europeo en 2016 para crear un mayor nivel de ciberseguridad en la Unión Europea. La Directiva NIS se centra en las capacidades de seguridad de las naciones individuales, de colaboración transfronteriza y de industrias críticas, como energía, finanzas, infraestructura digital y atención médica.

En los años en que entró en vigencia la Directiva NIS, cada estado miembro de la UE ha adoptado posteriormente sus principios en su propia legislación nacional: para las industrias reguladas, el cumplimiento de la directiva ahora se exige por la ley.