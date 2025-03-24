Multi-Tier Cloud Security (MTCS), también conocido como Singapore Standard SS 584, es un estándar de seguridad para los proveedores de servicios en la nube que operan en Singapur. MTCS se desarrolló bajo la dirección del Comité de Estándares de Tecnología de la Información (ITSC) de Singapur como una forma para que los proveedores de servicios en la nube demuestren controles de seguridad apropiados para la sensibilidad de los datos que almacenan y procesan.

El esquema de certificación MTCS se basa en estándares internacionales, como ISO 27001, y está diseñado para garantizar que se implementen prácticas de seguridad y privacidad y reducir el riesgo al operar dentro de un entorno de nube.

La certificación MTCS se otorga en tres niveles diferentes de seguridad operativa, con requisitos cada vez más estrictos. La certificación MTCS en el Nivel 3 se verifica para tener controles de seguridad implementados para alojar los datos más sensibles y de alto impacto, y se requiere para un proveedor de servicios en la nube que manejará datos para el gobierno de Singapur.

Informes y otra Documentación

Ver el certificado MTCS de servicios de IBM Cloud Infrastructure