El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) es un organismo del gobierno de la India que promueve iniciativas de transformación digital para organizaciones gubernamentales y del sector público. Asimismo se encarga de formular políticas, estrategias y marcos para el uso de la electrónica y la tecnología de la información.

Para aprovechar los beneficios de la computación en la nube y acelerar la proliferación de la adopción de la nube en todos los departamentos y organismos, al tiempo que optimiza el gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el gobierno de la India se embarcó en una ambiciosa iniciativa de nube del gobierno de la India (GI) conocida como “MeghRaj”.

MeitY se encarga del proceso de selección de proveedores de servicios en la nube (CSP) que deben cumplir los criterios de selección y someterse a una auditoría realizada por la junta directiva de Standardisation Testing and Quality Certification (STQC). Una vez finalizado este proceso exitosamente, los CSP pueden participar en programas de adquisición de nube gubernamental y del sector público.

El proceso de selección de MeitY exige que los servicios en la nube ofrecidos se alojen dentro de la India y que los datos se restrinjan dentro de los límites de la India. Además, el proveedor de servicios en la nube debe mantener la conformidad con estándares globales como ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 20000.

