La Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) entró en vigor el 18 de septiembre de 2020. La LGPD sigue el modelo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y, al igual que este, rige cómo las personas y las empresas recopilan, utilizan y procesan de otro modo los datos personales.
La LGPD se aplica al procesamiento de datos personales por parte de una persona física o empresa si:
IBM ha implementado un proceso para revisar todos sus productos, ofertas y servicios frente a los requisitos de la LGPD. IBM considera que sus medidas técnicas y organizativas estándar son adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que plantea la seguridad de las redes y los sistemas de información como lo requiere la LGPD.
Para hacer referencia a las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de protección de datos de IBM, visite IBM DPL. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio IBM Terms.
Para obtener más información sobre las Políticas de Privacidad de Datos de IBM, visite IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el helpdesk de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.