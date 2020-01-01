IBM ha implementado un proceso para revisar todos sus productos, ofertas y servicios frente a los requisitos de la LGPD. IBM considera que sus medidas técnicas y organizativas estándar son adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que plantea la seguridad de las redes y los sistemas de información como lo requiere la LGPD.

Para hacer referencia a las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de protección de datos de IBM, visite IBM DPL. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio IBM Terms.

Para obtener más información sobre las Políticas de Privacidad de Datos de IBM, visite IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el helpdesk de IBM.