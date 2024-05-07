El Reglamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR) es un conjunto de regulaciones del gobierno de Estados Unidos, administradas por el Departamento de Estado, para controlar la exportación de tecnologías relacionadas con la defensa, incluido el software y los datos en la Lista de Municiones de Estados Unidos (USML).

No existe una certificación ITAR formal; sin embargo, IBM opera los servicios que figuran a continuación de tal manera que apoyará a un cliente a cumplir con sus requisitos ITAR, pero el cumplimiento de ITAR pueda ser confirmado por terceros independientes. Los clientes deben crear cuentas de IBM Cloud que indiquen el uso de ITAR.