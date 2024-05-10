La ISO 31000 es una familia de estándares emitidos a partir de 2009 por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y está diseñada para ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo. La primera norma de la serie, la ISO 31000: 2018, es un conjunto de directrices de gestión de riesgos que se centra en el diseño y la implementación de un marco de gestión de riesgos, un proceso para identificar y minimizar el daño causado por incertidumbres y eventos imprevistos.
Una organización con un proceso de gestión de riesgos compatible con ISO-31000 tiene un nivel de seguridad, así como continuidad operativa, resiliencia económica y estabilidad, incluso frente a eventos impredecibles.
Informes y otra documentación
Las ofertas IBM Infrastructure Management System (IMS) e IBM Infrastructure as a Service (IaaS) cuentan con un marco de gestión de riesgos que cumple con las normas ISO 31000:2018, certificado por Bureau Veritas.
Los certificados IBM ISO 31000 se publican y están a disposición general. Los servicios mencionados a continuación cuentan con la certificación ISO 31000. Los siguientes servicios emiten certificados ISO al menos una vez al año.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.