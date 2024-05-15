ISO 22301: es un conjunto de requisitos creados por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) para la implementación, el mantenimiento y la mejora de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (BCMS, por sus siglas en inglés); políticas y procedimientos que ayudan a las organizaciones a prepararse y responder ante amenazas como catástrofes naturales y filtraciones de datos.
La norma ayuda a las organizaciones a evaluar su capacidad para satisfacer sus necesidades y obligaciones empresariales críticas, incluso durante circunstancias extraordinarias y perturbadoras.
Una organización que ha obtenido formalmente la certificación ISO 22301 ha sido verificada por un tercero como poseedora de un BCMS que cumple o supera los requisitos de la norma ISO 22301.
Informes y otra documentación
La certificación ISO 22301 del servicio de IBM Cloud® Infrastructure representa un compromiso continuo con las necesidades de las organizaciones en cuanto a capacidades de continuidad del negocio. Los certificados ISO 22301 de IBM están publicados y disponibles de forma general. Los servicios enumerados a continuación cuentan con la certificación ISO 22301. Los servicios enumerados a continuación publican los certificados ISO al menos una vez al año.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.