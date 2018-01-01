ISO/IEC 20243-1:2018 es un conjunto de pautas, requisitos y recomendaciones para ayudar a garantizar la integridad de los productos de hardware y software, y protegerlos del riesgo de amenazas maliciosas y falsificaciones.

Aunque fue emitida por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), el estándar fue creado originalmente por Open Group como el Open Trust Technology Provider Standard (O-TTPS) y a veces se conoce por ese nombre.

ISO 20243 dicta las mejores prácticas para la seguridad en cada fase del ciclo de vida de un producto: diseño, abastecimiento, construcción, cumplimiento, distribución, mantenimiento y eliminación. Un producto que ha obtenido la certificación O-TTPS ha demostrado un estricto cumplimiento con todas las pautas de seguridad de ISO 20243.

Informes y otra documentación

