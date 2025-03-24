El Infosec Registered Assessors Program (IRAP) es un programa de Australian Signals Directorate (ASD), administrado por el Australian Cyber Security Centre (ACSC), para ayudar a las agencias gubernamentales a verificar que existan controles adecuados para abordar los requisitos de seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). El marco del IRAP se basa en los requisitos del Manual de seguridad de la información (ISM, por sus siglas en inglés) del gobierno australiano y proporciona un proceso mediante el cual un proveedor de tecnología puede demostrar que cumple con el ISM.

Se requieren evaluaciones del IRAP para los servicios en la nube adquiridos por agencias gubernamentales federales, estatales y locales de Australia. Como parte de la Política actualizada del IRAP (2020), los Proveedores de servicios en la nube (CSP, por sus siglas en inglés) deben completar una evaluación inicial mediante un evaluador certificado independiente que cubra los aspectos fundamentales de los CSP y los controles específicos del servicio.