La certificación Hébergeur de Données de Santé (HDS) fue emitida por ASIP SANTÉ (parte de AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Introducida por el ministerio de salud de Francia, proporciona orientación sobre el alojamiento de información de salud personal (PHI) y estipula que cualquier organización de atención médica que aloje PHI externamente debe utilizar un proveedor de servicios certificado por HDS. HDS es un marco que describe las condiciones y medidas de seguridad en las que deben protegerse los datos de salud personales recopilados en Francia. El proceso de certificación HDS requiere que el proveedor de servicios en la nube implemente y demuestre que cuenta con las medidas adecuadas para mantener la información de salud personal privada, segura y confidencial.



Informes y otra documentación.

Ver el certificado HDS de servicios de infraestructura de IBM Cloud