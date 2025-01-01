IBM Cloud® conformidad: HCF Australia

La ilustración muestra a las personas en diferentes plataformas, con una persona que se encuentra con un escudo de seguridad mientras usa un teléfono inteligente. La otra persona hace comentarios sobre un mapa global.
Descripción general
¿Qué es HCF?

El marco de certificación de hosting (HCF) prevé tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. La certificación HCF Strategic representa el máximo nivel de garantía y sólo está disponible para proveedores de servicios en la nube que permitan al gobierno especificar condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad. Los servicios en la nube con certificación estratégica son necesarios para los datos sensibles del gobierno, los sistemas de todo el gobierno y los sistemas clasificados con el nivel de clasificación "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.
Programas Relacionados IRAP
Niveles de certificación HCF

El HCF prevé tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. IBM Cloud mantiene la certificación HCF Strategic, que representa el más alto nivel de garantía y solo está disponible para los proveedores de servicios en la nube que permiten al gobierno especificar las condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad.

Los servicios en la nube con certificación estratégica son necesarios para los datos sensibles del gobierno, los sistemas de todo el gobierno y los sistemas clasificados con el nivel de clasificación "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.
Posición de IBM

IBM Cloud mantiene la certificación HCF Strategic para las facilidades SYD04/zone2 y SYD05/zone3 dentro de la región multizona de Sídney. Los clientes que requieran la certificación HCF pueden elegir estas zonas con certificación estratégica HCF para desplegar sus servicios en la nube de IBM.
Informes y otra Documentación

Vea la lista DHA de proveedores de servicios en la nube certificados por HCF.

 Vea la lista
Recursos Profundice aún más
¿Quiere más información sobre el HCF? Lo tenemos.
Programas Relacionados IRAP (Australia)
El programa Infosec Registered Assessors está gestionado por el Centro Australiano de Ciberseguridad, y trabaja para garantizar la seguridad de las señales informáticas y de comunicaciones australianas.
SCEC (Australia)
El Comité de Construcción y Equipamiento de Seguridad es un programa dirigido por la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia, que verifica el equipamiento de seguridad utilizado por el gobierno australiano.
Dé el siguiente paso

¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.

 Ver más programas de cumplimiento