El HCF prevé tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. IBM Cloud mantiene la certificación HCF Strategic, que representa el más alto nivel de garantía y solo está disponible para los proveedores de servicios en la nube que permiten al gobierno especificar las condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad.

Los servicios en la nube con certificación estratégica son necesarios para los datos sensibles del gobierno, los sistemas de todo el gobierno y los sistemas clasificados con el nivel de clasificación "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.