El marco de certificación de hosting (HCF) prevé tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. La certificación HCF Strategic representa el máximo nivel de garantía y sólo está disponible para proveedores de servicios en la nube que permitan al gobierno especificar condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad. Los servicios en la nube con certificación estratégica son necesarios para los datos sensibles del gobierno, los sistemas de todo el gobierno y los sistemas clasificados con el nivel de clasificación "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.
IBM Cloud mantiene la certificación HCF Strategic para las facilidades SYD04/zone2 y SYD05/zone3 dentro de la región multizona de Sídney. Los clientes que requieran la certificación HCF pueden elegir estas zonas con certificación estratégica HCF para desplegar sus servicios en la nube de IBM.
