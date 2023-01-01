IBM Cloud se adhiere a los estándares de GxP y ha implementado marcos de control integrales para los clientes que implementan cargas de trabajo de GxP reguladas. Entre ellas, se incluyen ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, y funcionalidades, como los sistemas de gestión de la calidad. Las descripciones de servicio (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene esas certificaciones ISO. Además de IBM Cloud Services que mantienen ISO 9001, IBM mantiene una certificación corporativa de IBM para ISO 9001, como se detalla en la página ISO 9001.

IBM Cloud es capaz de ofrecer un entorno de nube global seguro y controlado al proporcionar un control documentado de usuarios, procesos, centros de datos, proveedores, gestión de servicios, gestión de cambios y respuesta a incidentes.

