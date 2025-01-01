El gobierno del Reino Unido creó el marco G-Cloud para permitir un proceso más rápido y menos costoso para que las organizaciones del gobierno del Reino Unido celebren contratos de compra con proveedores de la nube.

G-Cloud está compuesto por una serie de acuerdos con proveedores de servicios en la nube y también un mercado digital que permite a las organizaciones del sector público del Reino Unido comparar y adquirir servicios en la nube de proveedores verificados, sin necesidad de realizar su propio proceso de revisión independiente.