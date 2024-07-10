La Ley Federal de Administración de la Seguridad de la Información (Federal Information Security Management Act, FISMA) de 2002 fue creada para garantizar la seguridad de los datos dentro del gobierno federal. Define los requisitos para la seguridad de la información de las agencias federales, así como de los contratistas independientes que manejan los datos del gobierno.

Para cumplir con la FISMA, una organización debe realizar revisiones anuales de los programas de seguridad de la información para minimizar los riesgos con mayor velocidad, rentabilidad y eficiencia. El cumplimiento de FISMA lo logra un proveedor de servicios en la nube (CSP) a través del proceso de autorización de FedRAMP.