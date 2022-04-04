La Unión Europea regula el uso y la transferencia de datos personales de todos los ciudadanos de la UE. Para ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes de la UE, la Comisión Europea (CE) creó un conjunto de cláusulas contractuales tipo (CCT) que han sido previamente aprobadas por la CE.

Estas cláusulas contractuales tipo obligan a las empresas no pertenecientes a la UE a respetar las leyes y prácticas impuestas por la UE. El uso de las mismas en un contrato ofrece garantías a cualquier organización que contrate con una empresa no perteneciente a la UE de que los datos personales se tratarán de conformidad con las leyes de la UE.

En 2021, la CE publicó un nuevo conjunto de CCT, actualizándolas para adaptarlas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.