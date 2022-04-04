La Unión Europea regula el uso y la transferencia de datos personales de todos los ciudadanos de la UE. Para ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes de la UE, la Comisión Europea (CE) creó un conjunto de cláusulas contractuales tipo (CCT) que han sido previamente aprobadas por la CE.
Estas cláusulas contractuales tipo obligan a las empresas no pertenecientes a la UE a respetar las leyes y prácticas impuestas por la UE. El uso de las mismas en un contrato ofrece garantías a cualquier organización que contrate con una empresa no perteneciente a la UE de que los datos personales se tratarán de conformidad con las leyes de la UE.
En 2021, la CE publicó un nuevo conjunto de CCT, actualizándolas para adaptarlas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.
IBM siempre ha situado las transferencias de datos responsables, eficientes y transparentes en el centro de los productos y servicios de IBM y ha utilizado las CCT como nuestro principal mecanismo para transferir datos de forma confiable. Las CCT de los servicios en la nube de IBM pueden consultarse en el sitio web IBM Terms. Tenga en cuenta que las CCT de IBM se ha actualizado a las nuevas CCT de 2021 implementadas por la Comisión de la UE.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.