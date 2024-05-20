La Defense Information Systems Agency (DISA) es una agencia del Departamento de Defensa de (DoD) Estados Unidos, y es responsable de desarrollar y mantener la Guía de requisitos de seguridad de computación en la nube (CC-SRG) del DoD.

La CC-SRG define los requisitos de seguridad estandarizados para los servicios en la nube que alojan información, sistemas y aplicaciones del DoD, y le da al DoD un marco para evaluar la seguridad de una oferta de servicios en la nube.

Se requiere el cumplimiento de la SRG para cualquier proveedor de servicios en la nube que aloje información del DoD.