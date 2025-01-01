IBM Cloud se compromete a proporcionar una plataforma confiable y segura para nuestros clientes y a garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Esta página describe los procesos que IBM implementó para cumplir con la DSA.

A. Obligaciones de DSA del proveedor de servicios intermediarios

El único punto de contacto de IBM para permitir las comunicaciones con la Comisión de la UE y los destinatarios de los Servicios en IBM Cloud es abuse@softlayer.com.

Política de uso aceptable consolidada de IBM/SoftLayer

La Política de Uso Aceptable (“AUP”) a continuación describe el uso inaceptable y prohibido de los Servicios en IBM Cloud (los “Servicios”), así como los procedimientos utilizados para tratar las quejas de violaciones de la AUP. Esta política se suma a cualquier otro término y condición conforme al cual IBM le proporciona los Servicios.

Los clientes que utilicen la plataforma de IBM Cloud son responsables de garantizar que el uso del Servicio y el contenido cumplen con todas las leyes aplicables, incluyendo las leyes donde se sube, aloja, almacena, accede o utiliza el Servicio o el contenido, y de implementar las restricciones necesarias para prohibir el uso por parte de cualquier individuo (por ejemplo, restricciones al acceso por parte de menores) o en cualquier jurisdicción, según sea requerido para cumplir con dichas leyes.

IBM Cloud no mantiene acceso a las capacidades para los datos y el contenido del cliente en la plataforma en la nube de IBM Cloud; sin embargo, nos reservamos el derecho de tomar todas las acciones que se consideren apropiadas para cumplir con las leyes aplicables, hasta e incluyendo la suspensión del acceso público a los sistemas y servicios en violación de la Política, así como la terminación de los servicios.

Para notificar a IBM sobre una violación de esta AUP, o para informar sobre una actividad ilegal de un recurso de IBM Cloud, envíe un correo electrónico a abuse@softlayer.com y proporcione suficientes detalles para describir el problema. IBM investigará rápidamente y, cuando sea posible, proporcionará notificación a la entidad informante una vez que se haya llegado a una resolución. Las preguntas sobre esta Política (por ejemplo, si se permite algún uso contemplado) deben dirigirse a abuse@softlayer.com.

AUP

Los servicios en la nube no pueden utilizarse para realizar ninguna actividad o alojar Contenido que:

(1) sea ilegal, fraudulento, dañino, malicioso, obsceno u ofensivo;

(2) amenace o viole los derechos de otros;

(3) interrumpa u obtenga (o tenga la intención de interrumpir u obtener) el acceso no autorizado a datos, servicios, redes o entornos informáticos dentro o fuera de IBM;

(4) envíe mensajes no solicitados, abusivos o engañosos de cualquier tipo; o

(5) distribuya cualquier forma de malware.

El Cliente no podrá emplear los Servicios en la Nube: i) para la minería de criptomonedas, a menos que IBM acuerde lo contrario por escrito; o ii) si el fallo o la interrupción de los Servicios en la Nube pudiera provocar la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales o medioambientales.

El cliente no puede:

(1) aplicar ingeniería inversa a ninguna parte de un Servicio en la Nube;

(2) asignar o revender el acceso directo a un Servicio en la Nube a un tercero fuera de la Empresa del Cliente; o

(3) combinar un Servicio en la Nube con el valor agregado del Cliente para crear una solución con la marca del Cliente que el Cliente comercialice a sus clientes finales, a menos que IBM acuerde lo contrario por escrito.

IBM puede suspender o limitar, en la medida necesaria, el uso por parte del Cliente de un Servicio en IBM Cloud si IBM determina razonablemente que existe un incumplimiento de la AUP. IBM notificará antes de la suspensión según sea comercialmente razonable. Si la causa de una suspensión puede remediarse razonablemente, IBM notificará las acciones que el Cliente debe tomar para restablecer los Servicios en IBM Cloud. Si el Cliente no toma dichas acciones dentro de un tiempo razonable, IBM puede rescindir los Servicios en IBM Cloud.

Solicitudes de información del gobierno

IBM Cloud cumple con todas las leyes locales y regionales al manejar las solicitudes de gobierno para la información, incluida la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Para el servicio de citaciones y otras solicitudes de información del gobierno, envíe un correo electrónico a subpoenas@softlayer.com.

Como proveedor de servicios de centro de datos, centrado en la entrega de un marco de servidores bajo demanda, IBM Cloud no mantiene ni administra el acceso directo a los datos del cliente y al contenido alojado desde nuestro marco, ya que esto es responsabilidad directa de nuestros clientes.

A menos que se indique lo contrario con una confidencialidad o equivalente, IBM notificará a nuestro cliente sobre la solicitud, incluida la información que se proporcionó a los agentes de gobierno en el servicio de la solicitud.

B. Obligaciones de la plataforma en línea conforme a la DSA

En la medida en que IBM Cloud Catalog califique como una “plataforma en línea” conforme a la DSA, se aplican los siguientes elementos:

1. los usuarios de Cloud Catalog pueden presentar quejas ante IBM dentro de los seis meses siguientes a cualquier decisión de IBM de realizar cualquiera de las siguientes acciones, alegando que la información proporcionada por el usuario constituye contenido ilegal o es incompatible con los términos y condiciones del servicio:

a. deshabilitar el acceso a la información, o

b. suspender o cancelar los servicios, la cuenta o la capacidad del usuario para monetizar la información proporcionada por el usuario.

Dichas quejas pueden enviarse a abuse@softlayer.com. Si el proceso de tramitación de reclamaciones de IBM no resuelve el litigio, los usuarios tienen derecho a elegir un organismo extrajudicial de resolución de litigios (que esté certificado según lo previsto en la DSA) para que les ayude a resolver el litigio. El organismo extrajudicial de resolución de litigios certificado no tiene autoridad para imponer una resolución vinculante del litigio, pero IBM se comprometerá de buena fe con el organismo extrajudicial de resolución de litigios certificado con miras a resolver el litigio.

2. Los “Indicadores de Confianza”, tal como se definen en la DSA, pueden enviar avisos a abuse@softlayer.com sobre la presencia de contenido ilegal en IBM Cloud, e IBM dará prioridad a dichos avisos y los procesará y decidirá sin demora indebida.

3. Según lo exige la DSA, al 31 de enero de 2025, el número promedio de usuarios activos mensuales durante los seis meses anteriores es de aproximadamente 962 000.