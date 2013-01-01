Cloud Security Alliance (CSA) es una organización independiente sin fines de lucro dirigida por una amplia coalición de profesionales y corporaciones de la industria y se dedica a promover la seguridad en la computación en la nube.

CSA es el creador del registro de seguridad, confianza, garantía y riesgo (STAR), un registro público que documenta los controles de seguridad y privacidad de los proveedores de computación en la nube, para ayudar a los clientes a seleccionar proveedores que manejan datos de forma segura.

Las organizaciones con una certificación CSA STAR de nivel 1 han realizado una rigurosa autoevaluación para verificar que sus controles de seguridad y privacidad cumplen con dos estándares diferentes: ISO 27001: 2013 y los criterios de la matriz de controles en la nube (CCM) de CSA.