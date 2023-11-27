Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM es una recopilación de las mejores prácticas de la industria para configurar de forma segura sistemas de TI, software y redes. La guía de referencia se basa en controles CIS que se asignan a otros marcos de seguridad, incluyendo HIPAA, la familia ISO 27000, NIST (National Institute of Standards and Technology) Marco de ciberseguridad (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS y otros. IBM Cloud apoya el desarrollo de puntos de referencia de CIS.
Informes y otra documentación
CIS IBM Cloud® Foundations Benchmark está disponible para ayudar a los clientes a adoptar de forma segura los servicios de IBM Cloud para ejecutar estrategias de transformación digital con coherencia en la gestión del cumplimiento. Los controles de referencia pueden configurarse para supervisar los recursos a través de IBM Cloud Security and Compliance Center, que también ha obtenido la certificación de software de seguridad CIS.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.