Cumplimiento de IBM Cloud: BaFin (Alemania)

BaFin es la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania que regula las instituciones financieras en Alemania. BaFin es responsable de mantener la integridad y la estabilidad de los mercados financieros alemanes, y las instituciones que operan en el sector financiero alemán están obligadas a cumplir la normativa de BaFin.

BaFin ha publicado una guía sobre externalización en la nube para ayudar a las empresas de servicios financieros a valorar y evaluar los servicios de un proveedor en la nube, especialmente en lo relativo a la seguridad de los datos, la privacidad, los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las leyes alemanas.