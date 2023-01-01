La Australian Prudential Regulation Authority (APRA) es una autoridad estatutaria independiente que supervisa las instituciones bancarias, de seguros y de jubilación y promueve la estabilidad del sistema financiero dentro de Australia. APRA establece un marco integral de estándares de referencia y guías de práctica que las instituciones reguladas deben cumplir. Estas normas establecen una serie de requisitos en relación con la solidez financiera, la gestión de riesgos, la gobernanza y la ciberseguridad.

Informes y otra documentación

Las normas y guías de práctica para la ciberseguridad incluyen:



• Norma prudencial CPS 232 Gestión de Continuidad del Negocio

• Norma prudencial CPS 234 Seguridad de la Información

• Guía de práctica prudencial CPG 220 Gestión de Riesgos

• Guía de práctica prudencial CPG 235 Gestión del riesgo de datos

• Guía de práctica Prudencial CPG 234 Seguridad de la Información