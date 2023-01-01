La Australian Prudential Regulation Authority (APRA) es una autoridad estatutaria independiente que supervisa las instituciones bancarias, de seguros y de jubilación y promueve la estabilidad del sistema financiero dentro de Australia. APRA establece un marco integral de estándares de referencia y guías de práctica que las instituciones reguladas deben cumplir. Estas normas establecen una serie de requisitos en relación con la solidez financiera, la gestión de riesgos, la gobernanza y la ciberseguridad.
Informes y otra documentación
Las normas y guías de práctica para la ciberseguridad incluyen:
• Norma prudencial CPS 232 Gestión de Continuidad del Negocio
• Norma prudencial CPS 234 Seguridad de la Información
• Guía de práctica prudencial CPG 220 Gestión de Riesgos
• Guía de práctica prudencial CPG 235 Gestión del riesgo de datos
• Guía de práctica Prudencial CPG 234 Seguridad de la Información
IBM ha desarrollado un documento de orientación para la entidades reguladas por APRA, que explica cómo las capacidades de seguridad de IBM Cloud pueden permitir el cumplimiento de las regulaciones de ciberseguridad establecidas por la APRA. Para solicitar una copia del documento de orientación, póngase en contacto con su representante de IBM.
¿Tienes preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.