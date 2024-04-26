Calculadora de costos de IBM Cloud

Configurar, comparar y exportar precios confiables
Encontrar la estimación de costos más baja para la configuración que más le convenga. Utilizar esta calculadora de precios en la nube para configurar los productos de IBM Cloud® y generar estimaciones de costos fiables.
Hacer clic en "Ir al catálogo", luego usar la búsqueda o la barra de navegación para encontrar su producto.
Seleccionar un plan de precios y los detalles de configuración. Luego hacer clic en "Agregar al presupuesto".
Ingresar datos de uso y hacer clic en "Calcular costo". Si hay una forma de guardar, aparecerá un mensaje.
Hacer clic en "Revisar estimación". Desde el panel de detalles, se puede descargar la cotización o crear una instancia.
El estimador de costos de IBM Cloud ofrece precios confiables.