Calculadora de costos de IBM Cloud

Configurar, comparar y exportar precios confiables
persona trabajando en una computadora en una habitación oscura
Estimar precios de IBM Cloud

Encontrar la estimación de costos más baja para la configuración que más le convenga. Utilizar esta calculadora de precios en la nube para configurar los productos de IBM Cloud® y generar estimaciones de costos fiables.

  • Comparar configuraciones.
  • Ver cómo se determina su precio.
  • Consejos para ahorrar dinero
  • Descargar cotizaciones de precios
Captura de pantalla que muestra una página de catálogo en el estimador de costos de IBM Cloud.
1. Seleccionar un servicio

Hacer clic en "Ir al catálogo", luego usar la búsqueda o la barra de navegación para encontrar su producto.
Captura de pantalla que muestra el botón Agregar a presupuesto en el estimador de costos de IBM Cloud.
2. Agregar al presupuesto

Seleccionar un plan de precios y los detalles de configuración. Luego hacer clic en "Agregar al presupuesto".
Captura de pantalla que muestra la configuración de un producto en el estimador de costos de IBM Cloud.
3. Calcular y ahorrar

Ingresar datos de uso y hacer clic en "Calcular costo". Si hay una forma de guardar, aparecerá un mensaje.
Captura de pantalla que muestra el panel de detalles del cálculo en el estimador de costos de IBM Cloud.
4. Revisar presupuesto

Hacer clic en "Revisar estimación". Desde el panel de detalles, se puede descargar la cotización o crear una instancia.
Categorías de productos Empezar rápidamente en la fijación de precios de las ofertas populares Ver todos los productos
Computación Calcular el precio
IA y ML Calcular el precio
Almacenamiento en la nube Calcular el precio
Servicios de contenedores Calcular el precio
Bases de datos Calcular el precio
Herramientas para desarrolladores Calcular el precio
Recursos Documentación
Leer los detalles sobre cómo se pueden calcular los costos de IBM Cloud.
Mejoras 2020
Conocer las mejoras en el estimador de costos de la nube.

Póngase en marcha

El estimador de costos de IBM Cloud ofrece precios confiables.

