Los nuevos procesadores AMD EPYC en IBM® Cloud Bare Metal Servers ayudan a superar las limitaciones de rendimiento y optimizar el rendimiento para tareas pesadas de computación, como analítica de datos, nubes de juegos globales y aplicaciones de dinámica de fluidos.
Elija entre procesadores AMD EPYC de segunda o tercera generación para satisfacer mejor sus necesidades de costo y rendimiento.
Personalice y aprovisione con opciones altamente diferenciadas de recuento de núcleos, velocidad de reloj y ancho de banda de memoria de AMD.
Se incluyen 20 TB de transferencia de datos salientes con todos los servidores bare metal mensuales.
Active procesadores en IBM Cloud Bare Metal Servers en tan solo tres horas.
IBM Cloud Bare Metal Servers con los procesadores AMD EPYC 7763 de tercera generación producen 64 núcleos por CPU/128 núcleos por servidor de dos procesadores.
Las velocidades rápidas de reloj ayudan a resolver tareas informáticas intensivas en menos tiempo para mejorar la productividad de la plataforma.
Obtenga ocho canales de memoria y hasta 4096 GB de RAM por CPU.
La arquitectura AMD EPYC cuenta con cifrado de la memoria principal y la memoria de la VM para ayudar a asegurar el proceso de arranque.
Analice las propiedades térmicas y prevea el flujo de aire de modelado en tiempo real. El excepcional ancho de banda de memoria ayuda a garantizar que pueda aprovechar al máximo las aplicaciones complejas del sistema.
Realice el suministro para obtener un mejor rendimiento de juegos y requisitos de codificación de direcciones, compilación, E/S de disco, criptografía, computación, memoria, Java, eSpeak o POV-Ray con alto rendimiento de CPU.
Utilice un amplio ancho de banda de E/S, mientras que las cargas de trabajo intensivas de computación utilizan una gran cantidad de núcleos y soporte de memoria.
Personalice e implemente IBM Cloud Bare Metal Servers para cualquier requisito de carga de trabajo en la infraestructura de IBM Cloud de su elección. Tanto la infraestructura clásica como las implementaciones de infraestructura VPC están dedicadas a su uso de inquilino único, con beneficios de seguridad integrados y control sobre los recursos informáticos.
Descubra cómo más núcleos, velocidades más rápidas de reloj y mayor ancho de banda de memoria ayudan a brindar rendimiento y valor líderes para las cargas de trabajo con uso intensivo de computación.
Descubra por qué los servidores IBM Cloud Bare Metal Servers con procesador AMD EPYC son la mejor opción para los MMO en comparación con las alternativas multi-inquilino.
Lea por qué los IBM Cloud Bare Metal Servers con procesadores AMD EPYC de tercera generación ofrecen más opciones y flexibilidad para sus demandas de cargas de trabajo pesadas.
Vea todas las opciones de personalización, calcule costos y guarde una cotización dentro del catálogo de IBM Cloud Bare Metal Server.
* El impulso máximo para los procesadores AMD EPYC es la frecuencia máxima que puede lograr cualquier núcleo del procesador en condiciones normales de funcionamiento para sistemas de servidor.
**Ancho de banda de 20 TB incluido en centros de datos de los EE. UU., Canadá y la UE. Ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con otros descuentos actuales o futuros.