En los ecosistemas de aplicaciones distribuidas actuales, las organizaciones dependen de múltiples proveedores de servicios en la nube para garantizar la escalabilidad, la resiliencia y el rendimiento. La gestión de configuraciones DNS coherentes entre proveedores como IBM NS1 Connect y Amazon Route 53 puede ser compleja debido a la incompatibilidad de los protocolos y a los requisitos de sincronización manual.

IBM Cloud Sync cubre esta necesidad sincronizando perfectamente las zonas DNS, los registros y las políticas de tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53. El resultado: una resiliencia DNS multinube continua, confiable y automatizada.