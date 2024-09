IBM Process Automation Manager Open Edition, anteriormente conocido como Red Hat Process Automation Manager, es una plataforma para modelar y automatizar procesos comerciales, gestión de casos y decisiones. Desarrollado sobre tecnología de código abierto y en conformidad con estándares de la industria, tales como Business Process Model and Notation (BPMN) and Decision Model and Notation (DMN), proporciona una integración perfecta de los servicios de automatización con aplicaciones tradicionales y de terceros.