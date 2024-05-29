Alojamiento de aplicaciones web en IBM Cloud

Ejecute sus aplicaciones en IBM Cloud con un acceso instantáneo, seguro y confiable en servidores bare metal
Configuración, precio y cotización
Ilustración isométrica de contenedores de almacenamiento

Visión general

Alojamiento de aplicaciones en IBM Cloud®

Integre sin problemas sus datos y sistemas en un nuevo entorno de alojamiento de aplicaciones con IBM Cloud Bare Metal Servers dedicados y con gran seguridad. Personalice y defina sus necesidades de servidor, incluyendo procesadores simples, dobles o cuádruples, con las últimas tecnologías de Intel. Seleccione la velocidad, la RAM, el almacenamiento, el sistema operativo y más. Disfrute de las opciones de precios por hora o por mes.

Beneficios

Infraestructura en la nube fuera de las instalaciones

Migre sus aplicaciones móviles y de desktop locales a una infraestructura en la nube fuera de las instalaciones de alta seguridad y completamente gestionada.
Aplicaciones de gestión de contenido global

Distribuya sus sistemas de contenido a usuarios de todo el mundo, gestiónelos de forma remota y almacene y acceda fácilmente a sus datos.
Protección de datos y código

Proteja sus aplicaciones de las amenazas con servidores bare metal dedicados de nivel empresarial.

Soluciones

Casos de estudio

Recursos

Próximos pasos

Cree una cuenta de IBM Cloud y obtenga USD 200 para su servidor de alojamiento de aplicaciones.

 Regístrese
Citación

*Ancho de banda de 20 TB incluido en centros de datos de los EE. UU., Canadá y la UE. Ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con otros descuentos actuales o futuros.