Integre sin problemas sus datos y sistemas en un nuevo entorno de alojamiento de aplicaciones con IBM Cloud Bare Metal Servers dedicados y con gran seguridad. Personalice y defina sus necesidades de servidor, incluyendo procesadores simples, dobles o cuádruples, con las últimas tecnologías de Intel. Seleccione la velocidad, la RAM, el almacenamiento, el sistema operativo y más. Disfrute de las opciones de precios por hora o por mes.
Migre sus aplicaciones móviles y de desktop locales a una infraestructura en la nube fuera de las instalaciones de alta seguridad y completamente gestionada.
Distribuya sus sistemas de contenido a usuarios de todo el mundo, gestiónelos de forma remota y almacene y acceda fácilmente a sus datos.
Proteja sus aplicaciones de las amenazas con servidores bare metal dedicados de nivel empresarial.
Cree una cuenta de IBM Cloud y obtenga USD 200 para su servidor de alojamiento de aplicaciones.