IBM® AI Optimizer for Z ofrece inferencia de IA basada en políticas de alto rendimiento directamente en IBM Z, diseñada para satisfacer las demandas de IA generativa a escala empresarial. Impulsado por el acelerador IBM Spyre, aporta una ejecución de modelos de baja latencia, alto rendimiento y amplia seguridad a la plataforma que ejecuta las cargas de trabajo más críticas del mundo.

A medida que la IA generativa reconfigura la estrategia de negocios, las organizaciones que ejecutan en IBM Z se enfrentan a un mandato claro: escalar la IA de manera eficiente, segura y sin costos descontrolados de infraestructura. AI Optimizer for Z 2.1 aborda esto optimizando la inferencia donde los datos y las transacciones ya están activos, en Z , reduciendo el tiempo de creación de valor y eliminando las ineficiencias que retrasan la adopción de IA.

AI Optimizer for Z está disponible en dos ediciones: Advanced Edition y Essentials Edition.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition amplía las capacidades de automatización con una automatización perfecta de la instalación de IBM watsonx Assistant for Z 3.1 e IBM Software Hub 5.2.