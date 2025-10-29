Sus derechos adicionales

Esta declaración entra en vigencia a partir del 29 de octubre de 2025
Puede encontrar información sobre derechos adicionales sujetos a la ley vigente y cuándo se aplican aquí. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.
IBM designa Data Protection Officers con el fin de garantizar que procesemos la información personal de conformidad con las leyes de protección de datos vigentes. Para contactar a un Data Protection Officer en su jurisdicción, seleccione Contáctenos, luego seleccione Tengo una pregunta sobre las políticas y prácticas de privacidad de IBM e ingrese los detalles de la solicitud en el formulario. La solicitud se envía al Data Protection Officer correspondiente después de seleccionar Enviar.
Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD)
En virtud de la LGPD, tiene derecho a recibir confirmación de la existencia del procesamiento y puede solicitar recibir información sobre las entidades públicas y privadas con las que el responsable del procesamiento comparte los datos personales. Tiene derecho a solicitar información sobre los mecanismos legales que protegen su información en caso de una transferencia internacional.
Puede solicitar estos derechos cuando solicita el derecho de acceso. También tiene derecho a solicitar la portabilidad de su información personal a otro proveedor de servicios o productos para oponerse al procesamiento cuando los datos se procesen ilegalmente, y el derecho a solicitar el anonimato, el bloqueo y la eliminación de datos innecesarios y excesivos o datos procesados de manera ilegal.
Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.
Tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) si cree que sus datos personales han sido procesados de una manera que viola la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD). Puede presentar una queja a través del sitio web oficial de la ANPD.
Ley de privacidad de Quebec
En IBM, a cada sistema o actividad que procesa información personal se le asigna un propietario. Este propietario es responsable de registrar e informar cómo se procesa la información personal a lo largo del ciclo de vida de la información personal (recopilación, retención y eliminación). Las solicitudes de derechos de datos y los asuntos relacionados con la privacidad de todos los sistemas y actividades se gestionan a través de la Oficina de Privacidad y Soporte Tecnológico Responsable de IBM. Cuando corresponda, IBM designa funcionarios para la protección de datos con el fin de garantizar que IBM procese la información personal de conformidad con las reglas de protección de datos de su jurisdicción.
Ley de Protección de Datos Personales (PIPL, por sus siglas en inglés)
En virtud de la PIPL, usted tiene derecho a restringir u oponerse al procesamiento de su información personal y el derecho a no estar sujeto al procesamiento únicamente automatizado.
Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.
Ley de Protección de Datos Personales
Sus datos personales serán recopilados y procesados por o en nombre de IBM DE COLOMBIA & CIA SCA ("IBM de Colombia"), con NIT No. 860.002.120 – 5, oficinas principales ubicadas en Carrera 53 No. 100-25 en Bogotá, D.C., y teléfono 3901000.
Según la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia, usted tiene derecho a solicitar prueba de autorización, ser informado sobre la forma en que se utilizan los datos personales y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimientos de las leyes aplicables.
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)
En virtud del RGPD de la UE y el RGPD del Reino Unido, usted tiene derecho a restringir u oponerse al procesamiento de su información personal y el derecho a no estar sujeto al procesamiento únicamente automatizado. Según el GDPR y el GDPR del Reino Unido, también puede tener derecho a solicitar que se elimine o restrinja su información personal, solicitar la portabilidad de su información personal y no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado. Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.
Se pueden encontrar los datos de contacto de las autoridades de protección de datos en el Espacio Económico Europeo aquí, y en el Reino Unido aquí.
Protección de Datos Personales (PDP)
En virtud de la Ley de Protección de Datos Personales (PDP) de Indonesia, usted tiene derecho a restringir u objetar el procesamiento de su información personal y el derecho a no estar sujeto a un procesamiento únicamente automatizado.
Si su información personal es accedida o transferida a subsidiarias de IBM y terceros en todo el mundo, puede solicitar la lista de países donde se recibe o se accede a la información personal haciendo clic en Contáctenos en el encabezado de esta página.
Como se describe en la sección Facilitación de Transferencias Internacionales de la Declaración de privacidad de IBM, existen salvaguardas adecuadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables. Para obtener una copia de las salvaguardas relevantes que existen para proteger la transferencia internacional de información personal, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.
Ley de Protección de la Privacidad de Israel, 1981 (PPL)
Usted no está legalmente obligado a proporcionar a IBM su información personal. El suministro de dicha información es voluntario. Si decide no proporcionar cierta información, esto puede limitar la capacidad de IBM para brindar servicios específicos, suministrar información o responder a sus solicitudes.
Para las interacciones dentro de Israel, el controlador de su información personal es IBM Israel Ltd., número de identificación de empresa: 510067333, dirección: HaPsagot 9 Str., Petach Tikva, Israel, a menos que se especifique lo contrario en un contexto específico.
Si tiene preguntas o desea ejercer sus derechos bajo la ley israelí, puede comunicarse con IBM Israel Ltd. o enviar un correo electrónico aquí.
Ley de Protección de Datos (DPA)
Bajo el DPA de Kenia, tiene derecho a restringir u oponerse al procesamiento de su información personal, al igual que derecho a no estar sujeto a la toma de decisiones basada únicamente en el procesamiento automatizado. Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Como se describe en la sección Facilitación de Transferencias Internacionales de la Declaración de privacidad de IBM, existen salvaguardas adecuadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables. Para obtener una copia de las salvaguardas relevantes que existen para proteger la transferencia internacional de información personal, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.
Decreto Real Nro. 6 de 2022 (“Ley de PD”); Reglamento Ejecutivo 2024 (“RE 2024”).
IBM designa Data Protection Officers con el fin de garantizar que procesemos la información personal de conformidad con las leyes de protección de datos vigentes. Para contactar a un Data Protection Officer en su jurisdicción, seleccione Contáctenos, luego seleccione Tengo una pregunta sobre las políticas y prácticas de privacidad de IBM e ingrese los detalles de la solicitud en el formulario.
Si su información personal es accedida o transferida a subsidiarias de IBM y terceros en todo el mundo, puede solicitar la lista de países donde se recibe o se accede a la información personal haciendo clic en Contáctenos en el encabezado de esta página.
Personal Data Protection Act (PDPA)
IBM designa Data Protection Officers con el fin de garantizar que procesemos la información personal de conformidad con las leyes de protección de datos vigentes. Para contactar a un Data Protection Officer en su jurisdicción, seleccione Contáctenos, luego seleccione Tengo una pregunta sobre las políticas y prácticas de privacidad de IBM e ingrese los detalles de la solicitud en el formulario. La solicitud se envía al Data Protection Officer correspondiente después de seleccionar Enviar.
Ley de Protección de Información Personal de Corea (PIPA)
Según la ley PIPA de Corea, usted tiene derecho a obtener información relacionada con el procesamiento de información personal que se subcontrate o se extienda a un tercero, incluidos los nombres de los terceros y los detalles de las tareas específicas que realizan los terceros. Tiene derecho a saber si se divulgará cierta información personal suya y cómo limitar la divulgación de ciertos tipos de procesamiento de información personal. Seleccione Contáctenos para ejercer cualquiera de los derechos disponibles para usted.
IBM posee datos sin identificación. Los datos no identificados o sin identificación no pueden usarse razonablemente para inferir información sobre un consumidor identificado o identificable, o un dispositivo vinculado a dicha persona, o vincularse de otro modo con este. IBM se compromete a mantener y utilizar cualquier dato sin identificación sin intentar identificar este tipo de datos anónimos.
Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.
Para todas las consultas o quejas que estén relacionadas con el procesamiento de su Información Personal, o para ejercer cualquiera de los derechos disponibles para usted, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página. El equipo de la Oficina de Privacidad y Soporte de Tecnología Responsable de IBM abordará la consulta o queja según corresponda.
Ley de Protección de Información Personal, 2013 (POPIA)
Promoción del Acceso a la Información, Ley 2 de 2000 (PAIA)
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a las regulaciones POPIA y PAIA, y su información personal se procesa en función de intereses legítimos, tiene derecho a oponerse al procesamiento por motivos relacionados con su situación específica. Puede encontrar más detalles sobre sus derechos y cómo ejercerlos en el Manual PAIA y POPIA de IBM.
También puede tener derecho a presentar una queja ante el Controlador de Información. Se pueden encontrar los datos de contacto del Controlador de Información (de Sudáfrica) aquí.
Ley Federal de Protección de Datos (LFPD)
Si su información personal es accedida o transferida a subsidiarias de IBM y terceros en todo el mundo, puede solicitar la lista de países donde se recibe o se accede a la información personal haciendo clic en Contáctenos en el encabezado de esta página.
Como se describe en la sección Facilitación de Transferencias Internacionales de la Declaración de privacidad de IBM, existen salvaguardas adecuadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables. Para obtener una copia de las salvaguardas relevantes que existen para proteger la transferencia internacional de información personal, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.
Ley de Protección de Datos Personales (PDPA)
Su información personal puede recopilarse mediante el uso de terceros o de fuentes disponibles públicamente. Las listas de terceros o fuentes disponibles públicamente que se utilizan para recopilar información personal están disponibles previa solicitud seleccionando Contáctenos en el encabezado de esta página.
Ley Orgánica No. 2004-634 de Protección de Datos Personales
Según la Ley Orgánica de Túnez No. 2004-634 sobre Protección de Datos Personales, usted tiene derecho a ponerse en contacto con un responsable de protección de datos de su jurisdicción y obtener la lista de países a los que se transfiere la Información Personal. Para contactar a un Responsable de Protección de Datos para su jurisdicción, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.
Si su información personal es accedida o transferida a subsidiarias de IBM y terceros en todo el mundo, puede solicitar la lista de países donde se recibe o se accede a la información personal haciendo clic en Contáctenos en el encabezado de esta página.
Reglamento de Protección de Datos del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM DPR) 2021
Bajo el Reglamento ADGM DPR, tiene derecho a presentar una queja ante el comisionado de protección de datos. Los datos de contacto del comisionado de protección de datos se pueden encontrar aquí.
IBM posee datos no identificados. Los datos no identificados no pueden usarse razonablemente para inferir información sobre un consumidor identificado o identificable, o un dispositivo vinculado a dicha persona, o vincularse de otro modo con este. IBM se compromete a mantener y utilizar cualquier dato anónimo sin intentar identificar este tipo de datos anónimos.
Haga clic aquí para ejercer sus derechos de exclusión voluntaria para tipos específicos de procesamiento de información personal, como la publicidad dirigida. Seleccione Contáctenos para enviar una solicitud de derechos de datos para ejercer cualquier otro derecho que esté a su disposición, tal como se describe en la Declaración de privacidad de IBM.
Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)
Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA):
Para conocer los derechos adicionales que pueda tener bajo la CCPA, consulte la Declaración de Privacidad Suplementaria de California.
Ley de Privacidad de Colorado (CPA)
Bajo CPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Si IBM procesa información biométrica, se conserva de conformidad con los requisitos de la Ley CPA de Colorado. Los detalles están disponibles a pedido de parte Haga clic en Contáctenos en el encabezado de esta página para solicitar más información.
Ley de Privacidad de Datos de Connecticut (CTDPA)
Bajo CTDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDA)
Bajo DPDA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Declaración de Derechos Digitales de Florida (FDBR)
Bajo FDBR, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de la Información Biométrica (BIPA, por sus siglas en inglés).
Si IBM procesa información biométrica, se conserva de conformidad con los requisitos de la Ley BIPA de Illinois. Los detalles están disponibles a pedido de parte Haga clic en Contáctenos en el encabezado de esta página para solicitar más información.
Ley de Protección de Datos del Consumidor de Indiana (CDPA)
Bajo CDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Iowa Relativa a la Protección de Datos del Consumidor (ICDPA)
Bajo ICDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Protección de Datos del Consumidor de Kentucky (KCDPA)
Al amparo de la KCDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Ley de Privacidad de Datos en Línea de Maryland (MODPA)
Bajo la MODPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota (MNCDPA)
Bajo la MNCDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Montana (MCDPA)
Bajo MCDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Protección de Datos de Nebraska (NDPA)
Bajo la NDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de Nuevo Hampshire (NHPL)
Bajo la NHPL, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad de Datos de Nueva Jersey (NJDPL)
Bajo la NJDPL, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad del Consumidor de Oregón (OCPA)
Bajo OCPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Privacidad del Consumidor de Utah (UTCPA)
Bajo UTCPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Protección de la Información de Tennessee (TIPA)
Bajo TIPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Seguridad y Privacidad de Datos de Texas (TDPSA)
Bajo TPSA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
No vendemos datos personales como comúnmente se entiende el término vender en esta ley. Una venta se define como incluir la divulgación de datos personales a un tercero a cambio de una contraprestación monetaria o valiosa. Ciertos terceros, como socios de tecnología publicitaria, proveedores de análisis de datos y redes sociales, pueden recopilar o recibir información para que IBM pueda proporcionarle a usted publicidad dirigida. Estos terceros pueden beneficiarse del uso de estos datos para sus propios fines, como mejorar sus propios servicios, lo que se puede calificar como una venta según la definición ampliada en esta ley.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia (VCDPA)
Bajo VCDPA, usted tiene ciertos derechos en lo que respecta al manejo de su información personal.
Seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página para enviar una solicitud de derechos de datos con el fin de solicitar no participar en este tipo de procesamiento o ejercer cualquier otro derecho que esté disponible para usted, como se describe en la Declaración de Privacidad de IBM.
Si el procesamiento de su información personal está sujeto a esta ley y su solicitud de consumidor ha sido rechazada, tiene derecho a apelar dicha decisión. Puede ejercer su derecho a apelar la decisión sobre su solicitud al responder directamente el correo electrónico al que está apelando o al presentar una queja aquí.
También puede tener derecho a quejarse ante el fiscal general sobre el resultado de su apelación. Puede contactar con el Procurador General aquí o acceder al Contacto de la Unidad de Protección al Consumidor aquí.
Decreto de Protección de Datos Personales (DPDP)
Puede tener derecho a que se restrinja el acceso a su información personal u oponerse al procesamiento de esta. Puede enviar una queja a IBM si no está conforme con la forma en que IBM procesa su información personal haciendo clic en Contáctenos. Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.
Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para traducir con precisión la Declaración de Privacidad de IBM a este idioma. Para reportar cualquier inquietud relacionada con la traducción, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.