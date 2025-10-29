Sus derechos adicionales

Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD)

En virtud de la LGPD, tiene derecho a recibir confirmación de la existencia del procesamiento y puede solicitar recibir información sobre las entidades públicas y privadas con las que el responsable del procesamiento comparte los datos personales. Tiene derecho a solicitar información sobre los mecanismos legales que protegen su información en caso de una transferencia internacional.

Puede solicitar estos derechos cuando solicita el derecho de acceso. También tiene derecho a solicitar la portabilidad de su información personal a otro proveedor de servicios o productos para oponerse al procesamiento cuando los datos se procesen ilegalmente, y el derecho a solicitar el anonimato, el bloqueo y la eliminación de datos innecesarios y excesivos o datos procesados de manera ilegal.

Cuando el procesamiento de su información personal se basa en su consentimiento, tiene derecho a retractarse en cualquier momento. Esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de que usted decida retractarse.

Tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) si cree que sus datos personales han sido procesados de una manera que viola la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD). Puede presentar una queja a través del sitio web oficial de la ANPD.