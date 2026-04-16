IBM Partner Plus: creado para el impulso.

Únase a una alianza diseñada para hacer avanzar su negocio más rápido desde el primer día.

Plus Is More

IBM Partner Plus pone a los socios en el camino más rápido hacia el crecimiento.

Diseñado para empresas listas para escalar con soluciones basadas en suscripción que priorizan la estrategia, este programa le ayuda a acelerar desde el primer día y avanzar con confianza hacia nuevas oportunidades.

Los socios obtienen incentivos ampliados, herramientas modernas impulsadas por IA y capacidades como la integración del mercado y Agent Connect, lo que le brinda la velocidad y el alcance para competir en un mercado en rápido movimiento. Puede crear soluciones diferenciadas utilizando la tecnología y la experiencia de IBM para impulsar la innovación en todas las industrias y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Ya sea que esté creando nuevas ofertas, cerrando acuerdos más rápido o ingresando a nuevos mercados, IBM Partner Plus le ayuda a llegar más lejos.

Innovar cómo los socios crecen y ganan

Ilustración de una mujer hablando por un teléfono celular y usando una computadora. En segundo plano, muestra un flujo de trabajo de un centro de atención telefónica.
Reúnase con los clientes donde compran

Ofrezca innovación continua y desbloquee nuevas fuentes de ingresos a través de mercados hiperescaladores y Agent Connect.
Ilustración de una mujer usando una computadora con un gráfico en el fondo.
Maximice sus ganancias

Acceda a incentivos simplificados, créditos en la nube, soporte personalizado y orientación directa de expertos de IBM, todo diseñado para ayudarle a cerrar tratos más rápido, construir con confianza y hacer crecer su negocio.
Ilustración con varios íconos, como banco y gestión del tiempo
Desbloquee la demanda

Aproveche la financiación escalable de marketing conjunto y el contenido basado en personas para influir antes en el proceso de compra, acelerar los ciclos de ventas y ganar en un mercado digital-first.
Ilustración de un hombre usando una computadora con un flujo de conversación en segundo plano.
Experiencias de socios impulsadas por IA

Experimente un portal de socios modernizado y un sistema de cotización que ofrecen una configuración más rápida, insights en tiempo real y recomendaciones impulsadas por IA.

Tecnología creada para lo que viene

Aumente la productividad con agentes de IA

Acelere el trabajo con agentes de IA inteligentes y específicos para tareas que automatizan los procesos, simplifican las decisiones y liberan a los equipos para que se centren en lo que más importa: innovación y crecimiento. 

Explore los agentes predefinidos de IBM watsonx Descubra cómo los socios están aprovechando IBM watsonx para la IA agéntica
Ilustración de una trabajadora de un centro de atención telefónica hablando con un hombre con algunas soluciones de fondo.

Ponga sus datos a trabajar, dondequiera que residan

Escale la IA, desglose los silos, acelere el tiempo para obtener insights valiosos y mejore los resultados de la IA con un data lakehouse híbrido y abierto.

Prepárese para la IA con sus datos
Ilustración de una mujer usando una computadora con gráficos de fondo.

Automatice la tecnología y las operaciones

Reduzca la complejidad y los costos con infraestructuras de automatización que agilizan los flujos de trabajo de TI y empresariales, lo que le ayuda a ofrecer resultados más rápidos y confiables a escala.

Desbloquee la automatización impulsada por IA
Diagrama de un proceso de negocio con un círculo y una línea que representan el flujo de trabajo y las conexiones.

Trabaje en todos los entornos de manera eficaz con la nube híbrida

Construya y despliegue en cualquier lugar con la arquitectura de nube híbrida abierta de IBM. Obtenga flexibilidad, seguridad y escalabilidad para satisfacer las necesidades de los clientes en entornos on premises, privados y públicos.

Modernice su infraestructura hoy mismo
Ilustración de un hombre que utiliza un IBM PowerVM.

Qué puede esperar como nuevo socio

Desde habilidades hasta demanda y ventas, tendrá el apoyo y los recursos para crecer con confianza.
Habilidades que desarrollan capacidades

Desarrolle la experiencia para innovar y entregar con confianza a través del aprendizaje guiado, créditos en la nube y soporte práctico diseñado para acelerar su preparación técnica.
Demanda que impulsa el pipeline

Active la demanda con financiamiento de marketing conjunto, contenido dirigido y visibilidad del mercado que le ayuden a llegar antes a los compradores y convertir el interés en acuerdos calificados.
Ventas que generan ingresos escalables

Venda de forma más inteligente con incentivos simplificados, herramientas modernas de cotización e insights basados en IA que aceleran los ciclos de venta y amplían sus oportunidades de ingresos.
¿No está listo para unirse?

Tome la iniciativa y explore cómo empezar a vender con IBM o póngase en contacto con un experto de IBM que pueda ayudarle a dar el siguiente paso y acelerar su recorrido con confianza.

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