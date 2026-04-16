IBM Partner Plus pone a los socios en el camino más rápido hacia el crecimiento.

Diseñado para empresas listas para escalar con soluciones basadas en suscripción que priorizan la estrategia, este programa le ayuda a acelerar desde el primer día y avanzar con confianza hacia nuevas oportunidades.

Los socios obtienen incentivos ampliados, herramientas modernas impulsadas por IA y capacidades como la integración del mercado y Agent Connect, lo que le brinda la velocidad y el alcance para competir en un mercado en rápido movimiento. Puede crear soluciones diferenciadas utilizando la tecnología y la experiencia de IBM para impulsar la innovación en todas las industrias y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Ya sea que esté creando nuevas ofertas, cerrando acuerdos más rápido o ingresando a nuevos mercados, IBM Partner Plus le ayuda a llegar más lejos.