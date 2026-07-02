Presentamos la vista previa técnica de IBM Db2 Serverless: una base de datos sin servidor para desarrolladores y agentes

Ponga en marcha una base de datos Db2 en segundos. Conecte su aplicación. Comience a construir. Sin capacidad para planificar, sin infraestructura para dimensionar, sin operaciones para ejecutar.
Nos complace anunciar la vista previa técnica de IBM Db2 Serverless, un servicio de base de datos nativo de la nube completamente gestionado que facilita crear, conectar y escalar bases de datos sin gestionar infraestructuras. Lleva el motor IBM Db2 en el que las empresas ya confían a un modelo totalmente sin servidor, con aprovisionamiento de autoservicio, seguridad de nivel empresarial y escala elástica que no requiere planificación de capacidad por adelantado.
A medida que más aplicaciones y agentes de IA crean y operan bases de datos por su cuenta, necesitan una base de datos que responda a su velocidad y no los haga esperar para aprovisionar o escalar. Db2 Serverless satisface esa necesidad sin forzar una compensación. Los agentes y desarrolladores obtienen velocidad sin servidor en un motor probado en cargas de trabajo exigentes y de misión crítica, con la seguridad, la integridad de los datos y la confiabilidad que requieren esas cargas de trabajo. Los agentes crean y gestionan bases de datos en código a través de interfaces REST y MCP, y la ramificación basada en instantáneas proporciona copias aisladas de producción para desarrollo y pruebas.
Los asistentes de IA y los agentes de software ahora generan código, aprovisionan servicios y conectan aplicaciones juntos. Para unirse a ese bucle, una base de datos debe ser fácil de crear y gestionar mediante programación.
Db2 Serverless envía los componentes básicos en la vista previa técnica:
Esto hace que Db2 sea fácil para los desarrolladores y sus herramientas crear, configurar y gestionar en código, por lo que la creación de una base de datos encaja perfectamente en un flujo de trabajo impulsado por agentes.
La ramificación basada en instantáneas es un aspecto destacado en el lanzamiento. Ahora usted puede crear copias aisladas de una base de datos para desarrollo y pruebas, sin tocar la producción. Pruebe los cambios de esquema, valide las actualizaciones, pruebe nuevas características y ejecute trabajos paralelos, cada uno en su propio entorno.
A medida que crece el desarrollo asistido por IA, la ramificación es más importante. Los desarrolladores y agentes necesitan entornos seguros para experimentar e iterar. La ramificación les da eso y mantiene la producción protegida.
Db2 Serverless reduce los gastos operativos generales y vincula el costo al uso real, por lo que nunca se aprovisiona en exceso ni se espera:
Simplicidad sin servidor con la base Db2. La vista previa técnica incluye:
Usted obtiene un motor de nivel de producción que está listo para desarrollarse desde el primer día, por lo que cualquier equipo puede crearlo con confianza.
IBM Db2 Serverless es ideal para aplicaciones transaccionales, nuevos entornos de desarrollo, desarrollo y prueba, pruebas de concepto y analytics ligeros. La vista previa técnica es su primera oportunidad de desarrollarlo.
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