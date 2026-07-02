Ilustración de nube, cubo de datos, panel de código y gráfico de barras conectados por líneas de red sobre un fondo claro
Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos la vista previa técnica de IBM Db2 Serverless: una base de datos sin servidor para desarrolladores y agentes

Ponga en marcha una base de datos Db2 en segundos. Conecte su aplicación. Comience a construir. Sin capacidad para planificar, sin infraestructura para dimensionar, sin operaciones para ejecutar.

Publicado el 2 de julio de 2026

Nos complace anunciar la vista previa técnica de IBM Db2 Serverless, un servicio de base de datos nativo de la nube completamente gestionado que facilita crear, conectar y escalar bases de datos sin gestionar infraestructuras. Lleva el motor IBM Db2 en el que las empresas ya confían a un modelo totalmente sin servidor, con aprovisionamiento de autoservicio, seguridad de nivel empresarial y escala elástica que no requiere planificación de capacidad por adelantado.

A medida que más aplicaciones y agentes de IA crean y operan bases de datos por su cuenta, necesitan una base de datos que responda a su velocidad y no los haga esperar para aprovisionar o escalar. Db2 Serverless satisface esa necesidad sin forzar una compensación. Los agentes y desarrolladores obtienen velocidad sin servidor en un motor probado en cargas de trabajo exigentes y de misión crítica, con la seguridad, la integridad de los datos y la confiabilidad que requieren esas cargas de trabajo. Los agentes crean y gestionan bases de datos en código a través de interfaces REST y MCP, y la ramificación basada en instantáneas proporciona copias aisladas de producción para desarrollo y pruebas.

Preparado para un futuro que priorice al agente

Los asistentes de IA y los agentes de software ahora generan código, aprovisionan servicios y conectan aplicaciones juntos. Para unirse a ese bucle, una base de datos debe ser fácil de crear y gestionar mediante programación.

Db2 Serverless envía los componentes básicos en la vista previa técnica:

  • API REST para la gestión y el aprovisionamiento de servicios
  • Soporte de MCP Gateway para operaciones del ciclo de vida del servicio
  • Escalado automático y operaciones gestionadas por IBM

Esto hace que Db2 sea fácil para los desarrolladores y sus herramientas crear, configurar y gestionar en código, por lo que la creación de una base de datos encaja perfectamente en un flujo de trabajo impulsado por agentes.

Diversifique como su código de ramificación

La ramificación basada en instantáneas es un aspecto destacado en el lanzamiento. Ahora usted puede crear copias aisladas de una base de datos para desarrollo y pruebas, sin tocar la producción. Pruebe los cambios de esquema, valide las actualizaciones, pruebe nuevas características y ejecute trabajos paralelos, cada uno en su propio entorno.

A medida que crece el desarrollo asistido por IA, la ramificación es más importante. Los desarrolladores y agentes necesitan entornos seguros para experimentar e iterar. La ramificación les da eso y mantiene la producción protegida.

Escale según la demanda, pague por el uso

Db2 Serverless reduce los gastos operativos generales y vincula el costo al uso real, por lo que nunca se aprovisiona en exceso ni se espera:

  • Escalado elástico: la computación sigue la demanda de la carga de trabajo, sin planificación manual de la capacidad
  • Escalado a cero: las aplicaciones inactivas pausan la computación
  • Pago por uso: pague por lo que usa, comience poco a poco, crezca a medida que avanza
  • Mantenimiento automatizado: IBM maneja las actualizaciones de infraestructura y motores con una interrupción mínima

Basado en el motor Db2 en el que confía

Simplicidad sin servidor con la base Db2. La vista previa técnica incluye:

  • SQL estándar con compatibilidad completa con Db2
  • OLTP para aplicaciones transaccionales
  • Resiliencia del servicio gestionado por IBM para la continuidad de negocio
  • Mantenimiento automatizado de infraestructura y bases de datos
  • Una arquitectura de servicio preparada para la producción

Usted obtiene un motor de nivel de producción que está listo para desarrollarse desde el primer día, por lo que cualquier equipo puede crearlo con confianza.

Disponible ahora en vista previa técnica

IBM Db2 Serverless es ideal para aplicaciones transaccionales, nuevos entornos de desarrollo, desarrollo y prueba, pruebas de concepto y analytics ligeros. La vista previa técnica es su primera oportunidad de desarrollarlo. 

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Autor

Jillian Quiller

Growth Product Manager, Db2

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