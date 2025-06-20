Crear pipelines a través del SDK ahora es más fácil. Hasta ahora, los usuarios que creaban scripts de definiciones de pipelines en Python tenían que hacer referencia a la interfaz de usuario o a la documentación para determinar qué valores eran válidos para ciertas configuraciones de etapa, especialmente cuando los menús desplegables en la interfaz de usuario eran la única fuente de verdad.

Con el nuevo método de valores aceptables, el SDK le permite consultar mediante programación todos los valores válidos para un campo de configuración determinado. Esto hace que la creación de pipelines dinámicos y la integración de StreamSets en herramientas personalizadas sean más confiables, comprobables y más rápidas.

No más prueba y error. Solo configuraciones válidas, siempre.