El futuro de las operaciones inteligentes de IBM Z con Db2 for z/OS Agent
Presentamos IBM® Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM® Z a través de interacciones naturales y conversacionales.
La IA generativa ha avanzado mucho más allá de los chatbots y los motores de recomendación. La IA ahora escribe código, genera imágenes e incluso redefine la forma en que buscamos. Pero la próxima frontera es aún más transformadora: agentes de IA o compañeros de equipo digitales que entienden el contexto, razonan a través de la complejidad y ofrecen insights aplicables en la práctica en tiempo real. Para las empresas que ejecutan sistemas de misión crítica como IBM Z, esta evolución no solo es emocionante, sino esencial.
Se está desarrollando un nuevo capítulo en las operaciones de IBM Z con Db2 for z/OS Agent en el centro.
La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde 1) los equipos están reducidos y el conocimiento a menudo está aislado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento y que requiere muchos recursos; y 3) la resolución de problemas a menudo significa saltar entre paneles, descifrar registros y confiar en el conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.
Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA se beneficiarán de innumerables oportunidades, como:
Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.
El cambio de los paneles a diálogo es más que una modificación en la interfaz de usuario (IU); es una nueva forma de trabajar. Esto es lo que desbloquea:
Antes de los agentes de IA, un DBA sénior podía pasar horas comparando subsistemas, extrayendo registros y asesorando al personal subalterno, todo mientras gestionaba un incidente de gravedad 1. Con Db2 for z/OS Agent, ese mismo DBA puede hacer una pregunta y obtener una respuesta contextual y en lenguaje sencillo en segundos. Y cuando un DBA subalterno hace la misma pregunta, el agente no solo proporciona la respuesta, sino que también explica el razonamiento detrás de ella.
Cada interacción se convierte en un momento de enseñanza. Con el tiempo, todo el equipo sube de nivel.
Db2 for z/OS Agent se basa en una arquitectura de IA en capas. Así es como las capas de Db2 for z/OS Agent funcionan juntas:
Esta arquitectura garantiza que los insights se entreguen de forma segura, confiable y en tiempo real, sin comprometer la integridad de los sistemas subyacentes.
Db2 for z/OS Agent no es solo para los DBA. Está diseñado para empoderar a todo el equipo:
En resumen, es un multiplicador de fuerza para cada rol en el ecosistema IBM Z.
Los agentes de IA no están reemplazando a los humanos; se están asociando con ellos. Como dijo Jorge Amar de McKinsey: "Vamos a entrar en un mundo en el que tendremos que pensar en la fuerza laboral como agéntica y humana". IBM Z lidera ese cambio con Db2 for z/OS Agent, llevando la IA directamente al centro de las operaciones empresariales, una instrucción a la vez.
¿Listo para verlo en acción? Hable con el equipo detrás del agente. El futuro de las operaciones de IBM Z está aquí, y es conversacional.
Aprenda más sobre Db2 for z/OS Agent
Explore IBM watsonx Assistant for z: la plataforma de tiempo de ejecución