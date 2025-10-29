El futuro de las operaciones inteligentes de IBM Z con Db2 for z/OS Agent

La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde 1) los equipos están reducidos y el conocimiento a menudo está aislado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento y que requiere muchos recursos; y 3) la resolución de problemas a menudo significa saltar entre paneles, descifrar registros y confiar en el conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.

Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA se beneficiarán de innumerables oportunidades, como:

Aumento de la experiencia humana con IA: en lugar de que su equipo tenga que memorizar detalles o buscar en la documentación para resolver un problema, ahora pueden simplemente hacer preguntas, como "¿Qué cambió en mis índices anoche?" o "¿Hay alguna anomalía en las transacciones de ayer?" o "¿Qué subsistema está fallando en este momento?".

Desbloquear insights de activos valiosos y seguros con IA: IBM Z es como una bóveda bancaria que contiene sus activos de datos más valiosos, estrictamente protegidos y altamente regulados. Pero acceder a insights desde esa bóveda puede ser lento y complejo. Ahora imagine un banquero de IA en la ventana de la bóveda. Este banquero nunca duerme, nunca olvida y siempre responde con precisión. Puede hacer una pregunta en un lenguaje sencillo y obtener insights aplicables en la práctica al instante.

Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.