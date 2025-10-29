Inteligencia artificial Automatización de TI

El futuro de las operaciones inteligentes de IBM Z con Db2 for z/OS Agent

Presentamos IBM® Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM® Z a través de interacciones naturales y conversacionales.

Publicado 10/29/2025
Autores

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Presentamos Db2 for z/OS Agent, el asistente impulsado por IA de IBM diseñado para simplificar las operaciones de mainframe a través de interacciones naturales y conversacionales.

La IA generativa ha avanzado mucho más allá de los chatbots y los motores de recomendación. La IA ahora escribe código, genera imágenes e incluso redefine la forma en que buscamos. Pero la próxima frontera es aún más transformadora: agentes de IA o compañeros de equipo digitales que entienden el contexto, razonan a través de la complejidad y ofrecen insights aplicables en la práctica en tiempo real. Para las empresas que ejecutan sistemas de misión crítica como IBM Z, esta evolución no solo es emocionante, sino esencial. 

Se está desarrollando un nuevo capítulo en las operaciones de IBM Z con Db2 for z/OS Agent en el centro. 

La oportunidad para las empresas  

La gestión de sistemas es más compleja que nunca, especialmente para las empresas, donde 1) los equipos están reducidos y el conocimiento a menudo está aislado; 2) la incorporación de nuevos talentos es un proceso lento y que requiere muchos recursos; y 3) la resolución de problemas a menudo significa saltar entre paneles, descifrar registros y confiar en el conocimiento tribal, todo lo cual ralentiza las operaciones y aumenta el riesgo.

Los agentes de IA no son solo herramientas agradables de tener; son una necesidad estratégica para las empresas. Las organizaciones que entiendan esto y adopten cuidadosamente a los agentes de IA se beneficiarán de innumerables oportunidades, como:

  • Aumento de la experiencia humana con IA: en lugar de que su equipo tenga que memorizar detalles o buscar en la documentación para resolver un problema, ahora pueden simplemente hacer preguntas, como "¿Qué cambió en mis índices anoche?" o "¿Hay alguna anomalía en las transacciones de ayer?" o "¿Qué subsistema está fallando en este momento?".
  • Desbloquear insights de activos valiosos y seguros con IA: IBM Z es como una bóveda bancaria que contiene sus activos de datos más valiosos, estrictamente protegidos y altamente regulados. Pero acceder a insights desde esa bóveda puede ser lento y complejo. Ahora imagine un banquero de IA en la ventana de la bóveda. Este banquero nunca duerme, nunca olvida y siempre responde con precisión. Puede hacer una pregunta en un lenguaje sencillo y obtener insights aplicables en la práctica al instante.

Esta es la promesa del Db2 for z/OS Agent, diseñado para simplificar las operaciones de IBM Z a través de interacciones naturales y conversacionales.

Por qué esto es importante y cómo potenciar a sus DBA

El cambio de los paneles a diálogo es más que una modificación en la interfaz de usuario (IU); es una nueva forma de trabajar. Esto es lo que desbloquea:

  • Operaciones simplificadas: una interfaz conversacional para todas sus preguntas.
  • Decisiones más rápidas: insights en tiempo real en segundos, no horas.
  • Cierre de brechas de habilidades: el personal subalterno aprende más rápido sin ralentizar a los expertos.
  • Mayor resiliencia: los equipos pueden responder a los problemas de forma proactiva, no reactiva.

Antes de los agentes de IA, un DBA sénior podía pasar horas comparando subsistemas, extrayendo registros y asesorando al personal subalterno, todo mientras gestionaba un incidente de gravedad 1. Con Db2 for z/OS Agent, ese mismo DBA puede hacer una pregunta y obtener una respuesta contextual y en lenguaje sencillo en segundos. Y cuando un DBA subalterno hace la misma pregunta, el agente no solo proporciona la respuesta, sino que también explica el razonamiento detrás de ella.

Cada interacción se convierte en un momento de enseñanza. Con el tiempo, todo el equipo sube de nivel.

La arquitectura de Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent se basa en una arquitectura de IA en capas. Así es como las capas de Db2 for z/OS Agent funcionan juntas:

  • Db2 13 for z/OS es el sistema de base de datos en IBM Z, que contiene datos críticos y actúa como su bóveda segura.
  • IBM watsonx Assistant for Z es la plataforma conversacional. Es la voz del asistente, que saluda y responde a los usuarios. 
  • Los LLM (a través de watsonx.ai) son el cerebro que entiende y procesa las consultas, formula respuestas, para responder en un lenguaje natural.
  • Z RAG + Db2 Index Files proporciona un acceso rápido y estructurado a los conocimientos relevantes, lo que mejora el rendimiento de las búsquedas y ayuda al asistente a encontrar rápidamente los documentos adecuados.
  • Los controladores ODBC son el componente de software que permite al asistente acceder a los datos de la base de datos. Actúa como el traductor que ayuda al asistente convirtiendo las consultas a un formato que la base de datos entiende y manejando la respuesta al asistente.
  • OpenShift es la infraestructura de construcción abierta y escalable que mantiene todo funcionando sin problemas.

Esta arquitectura garantiza que los insights se entreguen de forma segura, confiable y en tiempo real, sin comprometer la integridad de los sistemas subyacentes.

Su miembro más reciente del equipo: Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent no es solo para los DBA. Está diseñado para empoderar a todo el equipo:

  • Programadores de sistemas: supervisan el estado y las tendencias de los subsistemas. 
  • Líderes de TI: aceleran la incorporación y la transferencia de conocimientos. 
  • Equipos de operaciones: diagnostican problemas más rápido y reducen el tiempo de inactividad. 
  • Nuevas contrataciones: aprenden en el trabajo sin ralentizar al equipo. 

En resumen, es un multiplicador de fuerza para cada rol en el ecosistema IBM Z.

Los agentes de IA no están reemplazando a los humanos; se están asociando con ellos. Como dijo Jorge Amar de McKinsey: "Vamos a entrar en un mundo en el que tendremos que pensar en la fuerza laboral como agéntica y humana". IBM Z lidera ese cambio con Db2 for z/OS Agent, llevando la IA directamente al centro de las operaciones empresariales, una instrucción a la vez. 

¿Listo para verlo en acción? Hable con el equipo detrás del agente. El futuro de las operaciones de IBM Z está aquí, y es conversacional. 

