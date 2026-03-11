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Inteligencia artificial Automatización de TI

ScarfBench: un punto de referencia público para la migración de entornos Java

ScarfBench eleva el estándar para la modernización empresarial de Java, e introduce una evaluación transparente y reproducible de las herramientas de migración de infraestructura impulsadas por IA.

Publicado el 11 de marzo de 2026

Hoy presentamos ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), una suite de puntos de referencia abierta y una tabla de clasificación pública diseñada para evaluar las migraciones de Java empresariales automatizadas y agénticas en el marco Jakarta EE, Quarkus y Spring.

A medida que las organizaciones modernizan los sistemas de misión crítica, la migración de la infraestructura se ha convertido en una prioridad estratégica. Al mismo tiempo, cada vez se utilizan más herramientas de desarrollo asistidas por IA para acelerar estas transiciones.

ScarfBench ofrece una forma estandarizada y reproducible de evaluar si una migración impulsada por IA produce un sistema funcional y confiable, no solo código compilable. Permite una evaluación coherente mediante cargas de trabajo validadas de estilo empresarial y una puntuación transparente.

Por qué la migración empresarial requiere una evaluación rigurosa

Es fundamental garantizar que, tras la migración, las aplicaciones empresariales mantengan una funcionalidad, calidad y rendimiento equivalentes a los de sus versiones originales.

  • La migración empresarial debe preservar:
  • La lógica empresarial y el comportamiento del dominio
  • Los límites de las transacciones y las garantías de coherencia
  • Los ciclos de vida de inyección de dependencias y la estructura arquitectónica
  • Los mapeos de persistencia y la integridad relacional
  • Las configuraciones de seguridad y los contratos de integración

El hecho de que el código se compile no garantiza que una aplicación se inicie correctamente, mantenga la coherencia en su comportamiento o funcione de manera confiable en entornos similares a los de producción. ScarfBench establece una base de evaluación común para la migración a escala empresarial con el fin de garantizar que se cumplan estos criterios de clasificación.

Lo que ofrece ScarfBench

Scarfbench ofrece un conjunto de aplicaciones Java a través de frameworks y permite una evaluación sistemática de la capacidad de los agentes de IA para migrar aplicaciones Java empresariales preservando la funcionalidad, los patrones idiomáticos y la integridad arquitectónica.

En concreto, proporciona los siguientes siete componentes:

  1. Aplicaciones empresariales verificadas por desarrolladores implementadas en Jakarta EE, Quarkus y Spring Framework
  2. Ejemplos concretos que abordan cuestiones específicas relacionadas con la tecnología empresarial
  3. Aplicaciones completas que combinan múltiples capas arquitectónicas en sistemas completos
  4. Flujos de trabajo automatizados de validación de compilación y puesta en marcha
  5. Pruebas de validación que verifican el comportamiento del tiempo de ejecución y la equivalencia funcional
  6. Una tabla de clasificación pública para comparar directamente herramientas y agentes
  7. Documentación completa, complemento de CLI en tiempo de ejecución y una guía de inicio rápido

Cada carga de trabajo se ha implementada y validado manualmente por desarrolladores experimentados para garantizar la equivalencia funcional y el uso del marco idiomático entre variantes.

Dos casos de uso

Las aplicaciones de grandes empresas se organizan en niveles lógicos (o capas) que separan las distintas funciones. Tratar cada una de estas capas como distintas puede permitir que la modernización se realice en capas. Nuestro punto de referencia aísla las tecnologías principales en cada capa para flujos de trabajo congruentes y verificables que se pueden migrar y probar en todas partes. 

  • Cargas de trabajo enfocadas: las cargas de trabajo enfocadas aíslan las preocupaciones de la empresa, como el comportamiento de persistencia, los patrones de inyección de dependencias, los mecanismos de integración, las interfaces web y las configuraciones de seguridad. Estos ejemplos permiten a los equipos evaluar qué tan bien una herramienta de migración maneja constructos específicos de marcos en escenarios controlados.
  • Aplicaciones completas: las aplicaciones completas integran múltiples capas arquitectónicas en sistemas realistas. Estas cargas de trabajo evalúan si un método de migración mantiene la integridad de la compilación, la estabilidad en el tiempo de ejecución y el comportamiento correcto en todas las capas que interactúan entre sí.

En conjunto, estas cargas de trabajo específicas y estos escenarios de aplicaciones completas permiten tanto la experimentación selectiva como la evaluación a nivel de sistema de los enfoques de migración, y el punto de referencia está diseñado para ampliarse con el tiempo con marcos adicionales, cargas de trabajo más complejas y escenarios aportados por la comunidad.

Evaluación reproducible y resultados transparentes

ScarfBench admite flujos de trabajo de evaluación congruentes y repetibles. La tabla de clasificación pública agrega métricas de rendimiento, como el éxito de la compilación, la validación de inicio y los resultados de las pruebas de validación, lo que permite una comparación objetiva y un progreso medible.

A quién apoya ScarfBench

ScarfBench brinda apoyo a un amplio conjunto de comunidades técnicas con interés en el desarrollo y transformación de aplicaciones impulsadas por IA:

  1. Equipos de investigación que estudian la transformación de programas asistida por IA para evaluar su enfoque
  2. Desarrolladores de herramientas que crean sistemas de modernización automatizados para evaluar la eficacia de la herramienta
  3. Arquitectos empresariales que evalúan estrategias de migración
  4. Colaboradores de código abierto interesados en puntos de referencia reproducibles

Más que un punto de referencia

ScarfBench es más que un punto de referencia. Con la combinación de puntos de referencia públicos, herramientas reproducibles, métricas transparentes y una clasificación pública, ScarfBench proporciona la base técnica que necesita para medir y comparar cualquier solución agéntica con confianza.

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