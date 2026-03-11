ScarfBench: un punto de referencia público para la migración de entornos Java

Hoy presentamos ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), una suite de puntos de referencia abierta y una tabla de clasificación pública diseñada para evaluar las migraciones de Java empresariales automatizadas y agénticas en el marco Jakarta EE, Quarkus y Spring.

A medida que las organizaciones modernizan los sistemas de misión crítica, la migración de la infraestructura se ha convertido en una prioridad estratégica. Al mismo tiempo, cada vez se utilizan más herramientas de desarrollo asistidas por IA para acelerar estas transiciones.

ScarfBench ofrece una forma estandarizada y reproducible de evaluar si una migración impulsada por IA produce un sistema funcional y confiable, no solo código compilable. Permite una evaluación coherente mediante cargas de trabajo validadas de estilo empresarial y una puntuación transparente.