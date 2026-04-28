Maximo Application Suite obtiene la autorización de FedRAMP

IBM continúa ampliando las capacidades de gestión del ciclo de vida de los activos para las agencias federales y la solución segura de gestión del ciclo de vida de los activos para el mercado federal.
IBM Maximo Application Suite as a Service for Government ha logrado la autorización moderada de FedRAMP, lo que permite a las agencias federales gestionar de forma segura activos e instalaciones de misión crítica en la nube.
Este hito amplía la cartera de soluciones de gobierno de confianza de IBM y extiende las capacidades de nube segura en toda la Maximo Application Suite.
Las agencias federales son responsables de gestionar carteras complejas de instalaciones, sistemas de infraestructura y equipamiento operativo. Al mismo tiempo, muchas organizaciones están abordando los crecientes retrasos en el mantenimiento diferido, mientras garantizan el cumplimiento de rigurosos requisitos de ciberseguridad.
Mientras las agencias trabajan para mantener estos activos, las recientes inversiones federales subrayan tanto la urgencia del desafío como la magnitud de la oportunidad. La Ley de Apropiaciones de Construcción Militar, Asuntos de Veteranos (VA) y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2026 incluye más de 133 mil millones de dólares en financiamiento discrecional, apoyo a la construcción, mantenimiento de instalaciones y programas de mantenimiento.
Los detalles adicionales de las inversiones incluyen:
A medida que las agencias se enfrentan a una convergencia de presiones, los activos continúan envejeciendo, los retrasos de mantenimiento crecen y las expectativas de ciberseguridad aumentan. Tratar estos desafíos requiere no solo financiación, sino también tecnología segura que ayude a las agencias a gestionar los activos de forma más eficaz.
IBM continúa ampliando las capacidades de gestión del ciclo de vida de los activos para las agencias federales. Estas inversiones se basan en las ofertas existentes habilitadas por FedRAMP, incluidas Maximo EAM y TRIRIGA (ahora Maximo Real Estate and Facilities).
Esta autorización moderada de FedRAMP proporciona una base segura para la adopción federal. Las agencias pueden comenzar a usar las capacidades aprobadas de Maximo de inmediato y agregar aplicaciones adicionales a medida que avanza la autorización. Paralelamente, continuamos buscando niveles de autorización de FedRAMP más altos a lo largo del tiempo.
Maximo Application Suite as a Service for Government ofrece una experiencia mejorada para mejorar la usabilidad en los equipos de operaciones y mantenimiento, y permite una gestión más proactiva de los activos y de las instalaciones.
La solución incluye:
Cumplimiento federal (FIPS, FISMA, FedRAMP): los proyectos de preparación para Monitor, Health, Predict, Visual Inspection y otros complementos dentro de Maximo Application Suite están en proceso.
A medida que las agencias recurren cada vez más a las tecnologías en la nube para mejorar la visibilidad operativa y la toma de decisiones, garantizar la seguridad se vuelve esencial. FedRAMP proporciona un marco estandarizado para evaluar y autorizar los servicios en la nube utilizados por las agencias federales.
Al establecer requisitos de seguridad coherentes en todo el gobierno, FedRAMP reduce la duplicación en las evaluaciones de seguridad, al tiempo que garantiza que las soluciones en la nube cumplan con los estándares federales de ciberseguridad.
Las capacidades de seguridad clave incluyen:
Para las organizaciones responsables de las carteras complejas de instalaciones, infraestructura y equipamiento, las plataformas seguras de gestión de activos desempeñan un papel esencial para apoyar el mantenimiento de las instalaciones y la preparación para la misión.
1. Reducir el riesgo del mantenimiento diferido
El mantenimiento diferido continúa creciendo en las instalaciones federales y los sistemas operativos. La General Services Administration (GSA) informó que, a marzo de 2025, el retraso en el mantenimiento programado superaba los 17 000 millones de dólares. El envejecimiento de la infraestructura aumenta el riesgo de fallas en el equipamiento, incidentes de seguridad e interrupciones en el servicio. Maximo Application Suite proporciona visibilidad de las condiciones de los activos y las necesidades de mantenimiento, ayudando a las agencias a detectar problemas antes y abordarlos antes de que ocurran fallas.
2. Demostrar responsabilidad por las inversiones federales
Los programas de financiamiento federal exigen a las agencias que demuestren resultados cuantificables y una gestión responsable de los recursos públicos. La gestión de activos basada en datos permite a las organizaciones realizar un seguimiento del rendimiento de los activos, priorizar las actividades de mantenimiento y armonizar las estrategias de mantenimiento con los mandatos de financiación y los requisitos de supervisión.
3. Mejorar la confiabilidad de las operaciones de misión crítica
La preparación operativa depende de una infraestructura confiable. Desde los sistemas de atención médica hasta el equipamiento operativo, las fallas pueden interrumpir la entrega de misiones y los servicios públicos. La mejor visibilidad sobre el rendimiento de los activos y los calendarios de mantenimiento permite a las agencias aumentar el tiempo de actividad en instalaciones y equipamientos de misión crítica.
4. Reducir los costos del ciclo de vida sin dejar de cumplir con los requisitos de seguridad
Abordar anticipadamente el mantenimiento diferido ayuda a las agencias a evitar el aumento de los costos de reparación y a reducir las ineficiencias operativas. Las plataformas en la nube también simplifican el cumplimiento al incorporar controles de seguridad alineados con los requisitos federales de ciberseguridad.
Con la autorización moderada de FedRAMP, las agencias pueden usar Maximo Application Suite SaaS de un proveedor de servicios federales de confianza. La solución permite a las organizaciones ir más allá de la gestión de activos empresariales tradicional al combinar la gestión del ciclo de vida de los activos, los análisis predictivos y los insights operativos. Al integrar datos de sistemas de instalaciones, equipamiento operativo y entornos de TI, las agencias obtienen una visión unificada del rendimiento de los activos.
Los analytics avanzados ayudan a los equipos a anticipar fallas antes, priorizar las inversiones en mantenimiento y mejorar la confiabilidad de los activos de misión crítica.
Las agencias federales están entrando en una nueva fase de gestión de instalaciones, sostenimiento y ciclo de vida de los activos: una que combina inteligencia operativa, plataformas en la nube y toma de decisiones basada en datos. A medida que las agencias continúen abordando el mantenimiento diferido, manteniendo las instalaciones obsoletas y fortaleciendo la resiliencia operativa, las plataformas confiables desempeñarán un papel esencial para ayudarles a gestionar los activos de misión crítica y brindar servicios confiables para el público.
Explorar la gestión de activos del gobierno