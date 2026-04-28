Maximo Application Suite obtiene la autorización de FedRAMP

Para las organizaciones responsables de las carteras complejas de instalaciones, infraestructura y equipamiento, las plataformas seguras de gestión de activos desempeñan un papel esencial para apoyar el mantenimiento de las instalaciones y la preparación para la misión.

1. Reducir el riesgo del mantenimiento diferido

El mantenimiento diferido continúa creciendo en las instalaciones federales y los sistemas operativos. La General Services Administration (GSA) informó que, a marzo de 2025, el retraso en el mantenimiento programado superaba los 17 000 millones de dólares. El envejecimiento de la infraestructura aumenta el riesgo de fallas en el equipamiento, incidentes de seguridad e interrupciones en el servicio. Maximo Application Suite proporciona visibilidad de las condiciones de los activos y las necesidades de mantenimiento, ayudando a las agencias a detectar problemas antes y abordarlos antes de que ocurran fallas.

2. Demostrar responsabilidad por las inversiones federales

Los programas de financiamiento federal exigen a las agencias que demuestren resultados cuantificables y una gestión responsable de los recursos públicos. La gestión de activos basada en datos permite a las organizaciones realizar un seguimiento del rendimiento de los activos, priorizar las actividades de mantenimiento y armonizar las estrategias de mantenimiento con los mandatos de financiación y los requisitos de supervisión.

3. Mejorar la confiabilidad de las operaciones de misión crítica

La preparación operativa depende de una infraestructura confiable. Desde los sistemas de atención médica hasta el equipamiento operativo, las fallas pueden interrumpir la entrega de misiones y los servicios públicos. La mejor visibilidad sobre el rendimiento de los activos y los calendarios de mantenimiento permite a las agencias aumentar el tiempo de actividad en instalaciones y equipamientos de misión crítica.

4. Reducir los costos del ciclo de vida sin dejar de cumplir con los requisitos de seguridad

Abordar anticipadamente el mantenimiento diferido ayuda a las agencias a evitar el aumento de los costos de reparación y a reducir las ineficiencias operativas. Las plataformas en la nube también simplifican el cumplimiento al incorporar controles de seguridad alineados con los requisitos federales de ciberseguridad.