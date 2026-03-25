VAKRA (evaluación de API y agentes de recuperación de conocimiento mediante diálogos multi-hop y de múltiples fuentes) es un punto de referencia ejecutable basado en herramientas, diseñado para evaluar qué tan bien razonan los agentes de IA de extremo a extremo en entornos de tipo empresarial.

En lugar de probar habilidades aisladas, VAKRA mide el razonamiento composicional en API y documentos utilizando seguimientos de ejecución completos para evaluar si los agentes pueden completar de manera confiable flujos de trabajo de varios pasos, no solo pasos individuales.

VAKRA proporciona un entorno ejecutable donde los agentes interactúan con más de 8000 API alojadas localmente respaldadas por bases de datos reales que abarcan 62 dominios, junto con colecciones de documentos alineadas con el dominio. Las tareas pueden requerir cadenas de razonamiento de entre 3 y 7 pasos que combinen la interacción estructurada con una API y la recuperación de información no estructurada, bajo las restricciones propias del uso de herramientas en lenguaje natural.