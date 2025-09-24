Presentación de IBM Envizi Emissions API: simplificación del cálculo de emisiones

Integre perfectamente los cálculos de emisiones en sus herramientas existentes, respaldados por factores de emisión globales y regionales.
IBM se complace en presentar una vista previa de IBM® Envizi Emissions API, una nueva incorporación a Envizi ESG Suite que lleva los cálculos de gases de efecto invernadero (GEI) directamente a las herramientas que las organizaciones ya utilizan.
Diseñado como un motor ligero impulsado por API, IBM Envizi Emissions API hace que el cálculo de emisiones sea más rápido, más transparente y más fácil de integrar. La API ayuda a los usuarios a crear sus propias calculadoras de emisiones.
La API, que es atractiva tanto para las empresas que desean continuar utilizando hojas de cálculo para sus cálculos de emisiones como para los proveedores de software que crean sus propias soluciones, ofrece una ruta sencilla y rápida hacia los cálculos de emisiones y una biblioteca de factores gestionada y alineada con los estándares que pueden integrar perfectamente en sus flujos de trabajo.
Tanto las empresas como los proveedores de software enfrentan desafíos importantes hoy en día:
Aquí es donde entra Envizi Emissions API: eliminando barreras para las empresas que necesitan un camino más simple y rápido para elaborar informes de emisiones mediante Excel, al tiempo que proporciona a los proveedores de software un motor listo para usar y alineado con los estándares que pueden integrar perfectamente en sus plataformas.
Impulsada por una biblioteca de más de 140 000 conjuntos de datos de emisiones reconocidos a nivel mundial, la API garantiza que los conjuntos de factores estén actualizados y sean transparentes.
Para las empresas, esto significa eliminar el error humano y los procesos que requieren muchos consultores con cálculos instantáneos de Alcance 1, 2 y 3 basados en Excel. Para los proveedores de software, crea la base para aplicaciones diferenciadas que toman en cuenta el carbono y que brindan insights operativos en tiempo real y respaldan iniciativas de descarbonización a escala.
Envizi Emissions API está diseñada para una experiencia de incorporación fluida. Con una guía de introducción paso a paso, plantillas de Excel predefinidas y endpoints de API modulares, las organizaciones pueden empezar a hacer cálculos rápidamente.
Los usuarios también tienen la flexibilidad de seleccionar conjuntos de datos de emisiones de una amplia gama de fuentes globales y regionales, lo que respalda cálculos transparentes y alineados con el protocolo. Este tiempo de creación de valor más rápido ayuda a los equipos a mantenerse enfocados en los objetivos de sustentabilidad en lugar de luchar con la complejidad técnica.
Envizi Emissions API de IBM permite a las organizaciones hacer que la sustentabilidad forme parte de la toma de decisiones diaria. No se trata solo de cumplimiento, sino de desbloquear la eficiencia, permitir la transparencia y acelerar el progreso hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
Aprenda sobre IBM Envizi Emissions API y comience a usarla para mejorar su estrategia de sustentabilidad. Regístrese hoy mismo en la lista de espera de vista previa y dé el primer paso hacia cálculos de emisiones fluidos y escalables.