Plano de control agéntico en IBM Watsonx Orchestrate: un lugar para controlar a todos los agentes de IA

El plano de control agéntico en IBM watsonx Orchestrate reúne operaciones, gobernanza y escalabilidad en un solo lugar para que los agentes de IA que usted creó puedan ofrecer un valor real y medible en toda su empresa.
Los agentes de IA solo ofrecen valor cuando se puede ver lo que están haciendo, controlar cómo se comportan y escalar lo que funciona. Para la mayoría de las empresas, esa brecha entre la creación de agentes y su funcionamiento confiable en producción es donde se detiene el impulso.
En junio de 2026, IBM watsonx Orchestrate presentó en AWS e IBM Cloud el plano de control agéntico, una experiencia centralizada para operar, gobernar y escalar sus agentes de IA en todo su entorno empresarial. Con el plano de control agéntico, usted obtiene visibilidad integral de lo que están haciendo sus agentes, controles integrados para gobernar cómo se comportan, un catálogo compartido para escalar la reutilización en toda su organización y programación nativa para automatizar el trabajo recurrente, todo en un solo lugar.
El plano de control agéntico está diseñado para ser abierto, por lo que funciona con los agentes, herramientas y sistemas que usted ya usa. Está integrado en sus flujos de trabajo, datos y aplicaciones. Además, es confiable, con controles integrados de seguridad, gobierno y cumplimiento que le permiten ejecutar la IA con confianza en entornos on premises y en la nube.
Una vez que los agentes pasan a producción, la mayoría de los equipos no tienen una visión clara de qué está fallando, por qué o qué está en riesgo. El nuevo plano de control agéntico brinda esa visibilidad y los controles para actuar en consecuencia.
El panel operativo muestra alertas priorizadas en todas las operaciones, incidentes e insights para que pueda ver qué necesita atención sin tener que buscar en los registros. Los analytics de agentes rastrean el uso, el rendimiento y las tendencias de confiabilidad a lo largo del tiempo. Y cuando algo sale mal, el agente de operaciones integrado le permite investigar utilizando lenguaje natural sin necesidad de lenguaje de consulta ni especialistas.
Los controles de gobernanza están integrados en la misma experiencia. La gestión de políticas aplica reglas en tiempo de ejecución para que el comportamiento de los agentes se mantenga dentro de los límites definidos. El monitoreo de estado de las credenciales detecta conexiones defectuosas o faltantes antes de que provoquen fallas. La descripción general de Agent Access brinda visibilidad sobre qué agentes pueden acceder a qué integraciones y fuentes de datos. Content Guardrails detecta y bloquea los resultados no conformes antes de que lleguen a los usuarios.
El resultado es visibilidad y cumplimiento de extremo a extremo en toda su flota de agentes, que no es una capa de gobernanza separada que se agrega más adelante, sino como parte de la forma en que los agentes operan desde el primer día.
En la mayoría de las empresas, la misma lógica de agente se reconstruye varias veces por parte de diferentes equipos que no saben que existe la otra versión. El catálogo de agentes resuelve eso al brindar a los creadores una forma de publicar agentes probados para su reutilización en su inquilino con los metadatos, el control de versiones y la gestión de dependencias que hacen que la reutilización compartida sea práctica en lugar de solo teórica.
Cuando publica un agente en el catálogo, adjunta descripciones, categorías e íconos para que sea detectable. Se versiona mediante el control de versiones semántico y se mantiene un registro de cambios a medida que evoluciona. Cuando un agente tiene dependencias, como agentes colaboradores o herramientas de Python, estas viajan automáticamente cuando se publica en el catálogo. La publicación crea una instantánea estable en el catálogo para que otros equipos puedan desarrollar una versión conocida mientras usted continúa iterando.
Debido a que watsonx Orchestrate está diseñado para ser abierto, el catálogo funciona con los agentes, herramientas y sistemas que sus equipos ya han creado. No está comenzando de nuevo ni reemplazando lo que funciona; lo está poniendo a disposición del resto de la organización.
A medida que la automatización crece en complejidad, los flujos de trabajo subyacentes deben mantenerse al día. Tres mejoras en el creador de flujos de trabajo abordan esto directamente.
Decision Tables reemplazan la lógica de ramificación compleja con un formato estructurado y de código bajo que tanto los equipos de negocios como técnicos pueden leer y mantener. Parallel Execution permite que pasos independientes, como llamadas a API y procesos en segundo plano, se ejecuten simultáneamente, lo que reduce el tiempo general de ejecución del flujo de trabajo. Observability Traces brinda visibilidad de los cambios de contexto en todo un flujo de trabajo, lo que agiliza el seguimiento y la corrección de problemas cuando surgen.
El resultado son flujos de trabajo más rápidos de crear, más fáciles de depurar y más sencillos de mantener a medida que escalan.
Gran parte del trabajo empresarial sigue un ritmo predecible (informes semanales, comprobaciones de monitoreo diarias, notificaciones recurrentes), pero aún requiere que alguien lo ponga en marcha. Los agentes y flujos de trabajo programables eliminan esa dependencia al permitirle configurar la ejecución automática directamente en la propia configuración del agente.
Usted controla qué activos son elegibles para la programación y define la cadencia. El resultado es que el trabajo rutinario, como informes periódicos, recordatorios recurrentes, tareas de mantenimiento, ciclos de monitoreo, se ejecuta de manera constante sin intervención manual. Los procesos críticos no fallan porque alguien olvidó activarlos.
Crear agentes es el comienzo. El desafío más complejo y consecuente es ejecutarlos a escala, con la visibilidad, el control y la confiabilidad operacional que exigen los entornos de producción empresariales. Esta versión refuerza la postura de watsonx Orchestrate como el plano de control agéntico para escalar y gobernar la IA en toda su empresa: lo suficientemente abierto como para trabajar con lo que ya ha creado, integrado en sus datos y aplicaciones, y confiable con los controles de seguridad y cumplimiento que su organización requiere.
Estas capacidades están disponibles hoy en AWS e IBM Cloud, lo que le brinda la flexibilidad de desplegar donde su empresa ya opera.
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