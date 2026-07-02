Plano de control agéntico en IBM Watsonx Orchestrate: un lugar para controlar a todos los agentes de IA

Los agentes de IA solo ofrecen valor cuando se puede ver lo que están haciendo, controlar cómo se comportan y escalar lo que funciona. Para la mayoría de las empresas, esa brecha entre la creación de agentes y su funcionamiento confiable en producción es donde se detiene el impulso.

En junio de 2026, IBM watsonx Orchestrate presentó en AWS e IBM Cloud el plano de control agéntico, una experiencia centralizada para operar, gobernar y escalar sus agentes de IA en todo su entorno empresarial. Con el plano de control agéntico, usted obtiene visibilidad integral de lo que están haciendo sus agentes, controles integrados para gobernar cómo se comportan, un catálogo compartido para escalar la reutilización en toda su organización y programación nativa para automatizar el trabajo recurrente, todo en un solo lugar.

El plano de control agéntico está diseñado para ser abierto, por lo que funciona con los agentes, herramientas y sistemas que usted ya usa. Está integrado en sus flujos de trabajo, datos y aplicaciones. Además, es confiable, con controles integrados de seguridad, gobierno y cumplimiento que le permiten ejecutar la IA con confianza en entornos on premises y en la nube.