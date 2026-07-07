LinuxONE 5 reúne IA, seguridad y eficiencia en una sola plataforma, diseñada para brindar a las organizaciones un camino claro a seguir, sin importar dónde se encuentren hoy.
Cuando presentamos IBM LinuxONE Emperor 5 el año pasado, nos propusimos abordar un desafío creciente: las empresas necesitan una infraestructura que pueda ejecutar cargas de trabajo de Linux a escala, admitir la IA donde residen los datos y hacerlo de manera segura y eficiente en medio de los crecientes costos de energía y las presiones de la cadena de suministro. La respuesta del mercado confirmó lo que ya creíamos. La combinación de IA de seguridad, capacidades y eficiencia que ofrece IBM LinuxONE es relevante para las organizaciones que ejecutan Linux a cualquier escala.
Es por eso que hoy estamos ampliando la familia IBM LinuxONE 5 con dos nuevos sistemas diseñados para enfrentar este momento: IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE 5 Express.
Durante años, las conversaciones sobre IBM LinuxONE a menudo comenzaban con el tema de la escala: "Esto es para los bancos más grandes, las empresas de telecomunicaciones más grandes". Pero cada empresa merece una solución de alto rendimiento, independientemente de su tamaño, escala o rendimiento. IBM LinuxONE está diseñado para ejecutar Linux de forma segura, eficiente y al costo adecuado. Eso es tan relevante para una institución financiera mediana que ejecuta 200 X86 servers como para un banco global que ejecuta 2000.
Todo lo que define a IBM LinuxONE Emperor 5, el procesador Telum II con su acelerador de IA en chip, criptografía quantum-safe integrada en el hardware, IBM Secure Execution para computación confidencial y la misma cadena de herramientas abierta que sus equipos ya están utilizando, es la base de ambos nuevos modelos. No creamos una versión reducida de LinuxONE. Construimos el punto de entrada del tamaño adecuado para las organizaciones en diferentes etapas de su recorrido con la plataforma.
IBM LinuxONE 5 Express es un único sistema de montaje en rack de 19 pulgadas que se adapta a racks de centros de datos estándar junto con su infraestructura x86 existente, sin requisitos especiales de espacio, refrigeración o energía que planificar. Este sistema preconfigurado está diseñado para que las organizaciones funcionen en IBM LinuxONE rápidamente, con una lista de materiales definida y un costo inicial predecible, en la misma arquitectura de la que dependen las empresas más grandes del mundo.
Está diseñado para organizaciones que desean consolidar un patrimonio x86 modesto, evaluar LinuxONE por primera vez o desplegar una carga de trabajo específica, como recursos digitales, procesamiento de transacciones infundido con IA o computación confidencial, sin comprometer la huella de los modelos más grandes.
Express no compromete la seguridad, la postura de cumplimiento o la ruta de actualización. Es compatible con el modelo de seguridad completo de IBM LinuxONE 5, ejecuta las mismas distribuciones de RHEL, SLES y Ubuntu, y puede crecer dentro de la generación LinuxONE 5 a medida que aumentan las demandas de carga de trabajo. El equipo que tiene, las herramientas que usa y las habilidades que posee se mantienen vigentes.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 es para organizaciones que ya han superado la etapa de evaluación y están listas para consolidar una parte sustancial de su patrimonio x86. Rockhopper 5 está diseñado con una footprint física más pequeña y utiliza un modelo de licencia de software basado en las cargas de trabajo reales ejecutadas, en lugar de la cantidad de servidores físicos desplegados. Está construido sobre la misma arquitectura IBM LinuxONE Emperor 5, que puede ahorrar hasta un 65 % en consumo de energía, un 94 % en costos de software y un 44 % en el costo total de propiedad durante 5 años al migrar cargas de trabajo nativas de la nube y en contenedores desde una solución x86 comparable que ejecuta los mismos productos de software. 1
También es compatible con IBM Spyre Accelerator, lo que significa que la IA generativa y la inferencia multimodelo pueden ejecutarse en la plataforma junto con cargas de trabajo transaccionales, en datos regulados coubicados, dentro del límite de seguridad, sin un nivel separado de GPU. Para las organizaciones de servicios financieros, salud y otras industrias reguladas, las cargas de trabajo de IA pueden ejecutarse directamente en datos confidenciales, eliminando la necesidad de moverlas fuera de un entorno confiable. El resultado es un rendimiento optimizado de la IA y la eficiencia de TI a escala para empresas de todos los tamaños.
Cuando hablamos con los directores de sistemas de información (CIO) y directores de tecnología, la conversación ha cambiado mucho en los últimos dos años. La pregunta era: "¿Cómo modernizo mi infraestructura?" Ahora es: "¿Cómo ejecuto la IA en mis datos más confidenciales sin comprometer la seguridad ni crear otro nivel de infraestructura para gestionar?"
Y debajo de esa pregunta hay presiones aún más inmediatas:
No son desafíos aislados. Están convergiendo. Y la respuesta no es otra actualización de la misma arquitectura x86. Es una plataforma diseñada para abordar todos ellos juntos. Eso es lo que ofrece la familia IBM LinuxONE 5: tres soluciones alineadas con tus necesidades actuales y diseñadas para escalar con usted.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE Emperor 5 están diseñados para brindar a las organizaciones una hoja de ruta clara y escalable desde la evaluación hasta la consolidación a gran escala, todo en la misma arquitectura, la misma cadena de herramientas y el mismo modelo de seguridad.
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1 Ahorre hasta 65 % del consumo de energía, 94 % en costos de software y 44 % en el costo total de propiedad durante 5 años al mover cargas de trabajo contenerizadas nativas de la nube de una solución x86 comparada a una IBM LinuxONE Emperor 5 que ejecute los mismos productos de software.
Descargo de responsabilidad: las pruebas de rendimiento internas de IBM para el estudio de consolidación del núcleo se centraron en la comparación de los siguientes servidores. Sistema IBM Machine Type 9175 MAX 136 que consta de tres cajones CPC que contienen 136 unidades de procesador configurables y seis cajones de E/S para dar soporte tanto a la red como al almacenamiento externo. La solución x86 utilizaba un servidor empresarial disponible en el mercado con dos procesadores Intel Xeon Platinum 8592+ de 5.ª generación, 64 núcleos por CPU. Ambas soluciones tenían acceso al mismo almacenamiento. Las cargas de trabajo consistían en una aplicación WebSphere Liberty v25 de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) en contenedores que se ejecutaba en Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, y un EDB Postgres for Kubernetes v1.25 en el mismo clúster OCP que simulaba las funciones básicas de banca en línea. Ambas soluciones utilizaban Red Hat Enterprise Linux v9.5 y KVM. Los resultados pueden variar. Los resultados de las pruebas se extrapolaron a una solución de TI típica y completa de un cliente que incluye entornos de TI de producción y de no producción aislados entre sí. El costo total de propiedad incluía los costos de software, hardware, energía, red, espacio en el centro de datos y mano de obra. En el caso de IBM z17, la solución completa requiere un IBM z17 Type 9175 MAX 136, y en el caso de x86, la solución de TI completa requiere 23 servidores comparados.