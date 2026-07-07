IBM LinuxONE Rockhopper 5 es para organizaciones que ya han superado la etapa de evaluación y están listas para consolidar una parte sustancial de su patrimonio x86. Rockhopper 5 está diseñado con una footprint física más pequeña y utiliza un modelo de licencia de software basado en las cargas de trabajo reales ejecutadas, en lugar de la cantidad de servidores físicos desplegados. Está construido sobre la misma arquitectura IBM LinuxONE Emperor 5, que puede ahorrar hasta un 65 % en consumo de energía, un 94 % en costos de software y un 44 % en el costo total de propiedad durante 5 años al migrar cargas de trabajo nativas de la nube y en contenedores desde una solución x86 comparable que ejecuta los mismos productos de software. 1

También es compatible con IBM Spyre Accelerator, lo que significa que la IA generativa y la inferencia multimodelo pueden ejecutarse en la plataforma junto con cargas de trabajo transaccionales, en datos regulados coubicados, dentro del límite de seguridad, sin un nivel separado de GPU. Para las organizaciones de servicios financieros, salud y otras industrias reguladas, las cargas de trabajo de IA pueden ejecutarse directamente en datos confidenciales, eliminando la necesidad de moverlas fuera de un entorno confiable. El resultado es un rendimiento optimizado de la IA y la eficiencia de TI a escala para empresas de todos los tamaños.