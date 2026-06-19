Las organizaciones han pasado décadas fortaleciendo los controles de seguridad preventiva en todo su entorno de TI híbrido. La gestión de identidades, los controles de acceso, el cifrado y los programas de cumplimiento siguen siendo componentes esenciales de una estrategia de seguridad sólida. Pero el escenario actual ha cambiado.

Las amenazas cibernéticas están evolucionando a un ritmo que supera al de los modelos de seguridad tradicionales. Los atacantes ya no se basan únicamente en el descubrimiento manual o en exploits aislados. Las herramientas habilitadas por IA pueden ahora analizar entornos, identificar configuraciones incorrectas y detectar vulnerabilidades a la velocidad de una máquina, lo que reduce drásticamente el tiempo que transcurre entre la exposición y la explotación.



Al mismo tiempo, el malware infostealer ha cambiado el problema de acceso inicial. En lugar de “irrumpir”, muchos ataques comienzan ahora por el registro con credenciales válidas recolectadas de endpoints, navegadores o herramientas de desarrollador. Esto difumina la línea entre la actividad legítima del usuario y el comportamiento malicioso, haciendo que las defensas basadas en perímetros y firmas sean insuficientes por sí solas.

El desafío no es simplemente impedir el acceso; el desafío es comprender cuándo el acceso legítimo comienza a parecer sospechoso.

Los equipos de seguridad necesitan tener una visión clara de cómo interactúan los usuarios con los datos confidenciales y de cómo se comportan las cargas de trabajo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se aprovechan las operaciones criptográficas aceleradas, cuando se elevan los privilegios de un usuario para realizar operaciones críticas o cuando se actualizan programas y configuraciones esenciales. Necesitan la capacidad de distinguir el comportamiento esperado de la actividad que puede indicar un posible ataque cibernético. Además, este desafío de inteligencia de amenazas debe estar altamente personalizado según el sistema operativo y la pila de soluciones de software para ser efectivo.

Aquí es donde entra en juego IBM zSecure Detection.