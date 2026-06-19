IBM presenta IBM zSecure Detection, una nueva solución robusta de gestión de amenazas diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar e investigar actividades sospechosas en IBM z/OS, así como responder ante estas.
IBM zSecure Detección está diseñado para ayudar a los equipos de seguridad a detectar amenazas antes, acelerar las investigaciones, reducir la carga operativa de responder a posibles amenazas y tomar medidas mediante el análisis del comportamiento del sistema, la escalada de privilegios del conjunto de datos y la actividad criptográfica inesperada.
IBM zSecure Detection combina monitoreo de amenazas, insights de red, detección de anomalías de acceso impulsada por IA y capacidades de respuesta automatizada para proporcionar una mayor visibilidad de la actividad en z/OS.
Las organizaciones han pasado décadas fortaleciendo los controles de seguridad preventiva en todo su entorno de TI híbrido. La gestión de identidades, los controles de acceso, el cifrado y los programas de cumplimiento siguen siendo componentes esenciales de una estrategia de seguridad sólida. Pero el escenario actual ha cambiado.
Las amenazas cibernéticas están evolucionando a un ritmo que supera al de los modelos de seguridad tradicionales. Los atacantes ya no se basan únicamente en el descubrimiento manual o en exploits aislados. Las herramientas habilitadas por IA pueden ahora analizar entornos, identificar configuraciones incorrectas y detectar vulnerabilidades a la velocidad de una máquina, lo que reduce drásticamente el tiempo que transcurre entre la exposición y la explotación.
Al mismo tiempo, el malware infostealer ha cambiado el problema de acceso inicial. En lugar de “irrumpir”, muchos ataques comienzan ahora por el registro con credenciales válidas recolectadas de endpoints, navegadores o herramientas de desarrollador. Esto difumina la línea entre la actividad legítima del usuario y el comportamiento malicioso, haciendo que las defensas basadas en perímetros y firmas sean insuficientes por sí solas.
El desafío no es simplemente impedir el acceso; el desafío es comprender cuándo el acceso legítimo comienza a parecer sospechoso.
Los equipos de seguridad necesitan tener una visión clara de cómo interactúan los usuarios con los datos confidenciales y de cómo se comportan las cargas de trabajo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se aprovechan las operaciones criptográficas aceleradas, cuando se elevan los privilegios de un usuario para realizar operaciones críticas o cuando se actualizan programas y configuraciones esenciales. Necesitan la capacidad de distinguir el comportamiento esperado de la actividad que puede indicar un posible ataque cibernético. Además, este desafío de inteligencia de amenazas debe estar altamente personalizado según el sistema operativo y la pila de soluciones de software para ser efectivo.
Aquí es donde entra en juego IBM zSecure Detection.
IBM zSecure Detección está diseñado para ayudar a las organizaciones a ir más allá de los enfoques de monitoreo tradicionales al proporcionar insights más amplios de la actividad que ocurre en su entorno IBM Z.
La solución analiza continuamente la actividad del sistema para identificar comportamientos asociados con la escalada de privilegios, la ejecución de comandos sospechosos, los patrones inusuales de acceso a conjuntos de datos y las operaciones criptográficas anómalas. Al combinarse con la detección de anomalías en el acceso a los datos impulsado por IA, IBM zSecure Detection ayuda a los equipos de seguridad a enfocarse en las actividades de mayor riesgo, priorizar las investigaciones y obtener insights aplicables en la práctica, en lugar de limitarse a procesar más alertas.
Al mismo tiempo, IBM zSecure Detection proporciona alertas e inteligencia de seguridad casi en tiempo real en programas de seguridad empresarial más amplios aprovechando los adaptadores para la integración de Gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) que se pueden incorporar en los flujos de trabajo de operaciones de seguridad existentes, ayudando a las organizaciones a incorporar insights de seguridad de IBM Z en programas de seguridad empresarial más amplios.
La actividad de las amenazas rara vez existe de forma aislada. Comprender cómo se comunican las aplicaciones, los usuarios y los sistemas suele ser tan importante como comprender lo que sucede en un sistema individual. IBM zSecure Detection amplía la visibilidad más allá de la actividad del host al proporcionar insight sobre las comunicaciones de red y los patrones de conectividad en todos los entornos z/OS.
La solución también incorpora capacidades de microsegmentación de red automatizada que generan políticas de segmentación personalizadas basadas en el comportamiento de comunicación observado. Esto ayuda a las organizaciones a reducir la conectividad innecesaria, limitar las oportunidades de movimiento lateral y fortalecer los controles de seguridad en entornos críticos.
Al combinar la detección de amenazas, los insights de la red y las capacidades de respuesta en una solución unificada, las organizaciones pueden:
Los equipos de seguridad pueden identificar comportamientos inusuales de los usuarios, accesos sospechosos a conjuntos de datos o actividades privilegiadas inesperadas que pueden indicar una cuenta comprometida o una amenaza de usuario interno antes de que se produzcan daños significativos.
Al monitorear la actividad del sistema z/OS para detectar accesos anómalos a los datos, escaladas inesperadas de privilegios, criptografía acelerada y otros factores, las organizaciones cuentan con múltiples indicadores de actividad potencialmente maliciosa y la capacidad de responder a ellos.
Cuando se detecta un acceso inusual a conjuntos de datos, una actividad privilegiada inesperada o indicadores asociados con credenciales comprometidas, los equipos de seguridad pueden investigar la actividad, evaluar su impacto potencial y tomar medidas de contención específicas. Al combinar la visibilidad de los usuarios, las cargas de trabajo, los datos y las redes, IBM zSecure Detection ayuda a los equipos a pasar más rápido de la detección a la investigación y la respuesta.
IBM zSecure Detection representa la próxima evolución de la gestión de amenazas para IBM z/OS, ayudando a las organizaciones a reducir el tiempo de permanencia de las amenazas, acelerar las investigaciones, fortalecer la resiliencia cibernética y mejorar la visibilidad en entornos críticos. Al combinar la detección de anomalías de acceso impulsado por IA, los insights de red y las capacidades de respuesta en una solución unificada, las organizaciones pueden ir más allá del monitoreo reactivo y adoptar un enfoque más proactivo en la gestión del riesgo cibernético.
IBM zSecure Detection ya está disponible de forma general.