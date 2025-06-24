La modernización de las aplicaciones mainframe ya no es una cuestión de si, sino de qué tan rápido y eficazmente se puede modernizar. Con el 89 % de las organizaciones modernizando sus entornos de mainframe, la importancia estratégica de estos sistemas para lograr los objetivos comerciales es más clara que nunca. A la vanguardia de esta transformación se encuentra IBM watsonx Code Assistant for Z: una solución de IA y automatización especialmente diseñada para acelerar la modernización del mainframe con menor riesgo, menor costo y soporte para todo el ciclo de vida.

Hoy nos complace anunciar las mejoras clave que llegarán a watsonx Code Assistant for Z, disponibles para los clientes a partir del 27 de junio de 2025, como parte de la versión 2.6. Estas mejoras agilizan el desarrollo, cierran las brechas de conocimiento y aumentan la productividad.