25 de junio de 2025
La modernización de las aplicaciones mainframe ya no es una cuestión de si, sino de qué tan rápido y eficazmente se puede modernizar. Con el 89 % de las organizaciones modernizando sus entornos de mainframe, la importancia estratégica de estos sistemas para lograr los objetivos comerciales es más clara que nunca. A la vanguardia de esta transformación se encuentra IBM watsonx Code Assistant for Z: una solución de IA y automatización especialmente diseñada para acelerar la modernización del mainframe con menor riesgo, menor costo y soporte para todo el ciclo de vida.
Hoy nos complace anunciar las mejoras clave que llegarán a watsonx Code Assistant for Z, disponibles para los clientes a partir del 27 de junio de 2025, como parte de la versión 2.6. Estas mejoras agilizan el desarrollo, cierran las brechas de conocimiento y aumentan la productividad.
Con la nueva capacidad de generación de código de watsonx Code Assistant for Z, ahora puede crear código COBOL nuevo o actualizar el existente con precisión y velocidad. Los desarrolladores pueden interactuar con la IA mediante instrucciones sencillas y en lenguaje natural a través de una interfaz de chat dentro de su IDE de VS Code, generando rápidamente código alineado con sus especificaciones y el contexto del proyecto.
Watsonx Code Assistant for Z también proporciona sugerencias de código en línea y en tiempo real mientras trabaja, lo que le ayuda a programar de forma más rápida y eficiente. Estas sugerencias son conscientes del contexto, aprovechan el código circundante en el programa y los estándares de programación para hacer recomendaciones que sean más precisas y relevantes.
Respaldado por un modelo de lenguaje grande ajustado y entrenado en COBOL, así como en middleware IBM Z , el código generado está optimizado para la calidad y el rendimiento requeridos en las aplicaciones de mainframe.
La capacidad de generación de código ayuda a los clientes a acortar los ciclos de desarrollo, reducir el esfuerzo manual y ofrecer código COBOL coherente y de alta calidad, lo que ayuda tanto a los desarrolladores junior a ponerse al día más rápido como a los desarrolladores experimentados a ser más eficientes.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explicación ayuda a los clientes a comprender más rápido las aplicaciones de mainframe explicando el código en lenguaje natural. Actualmente es compatible con COBOL, JCL, PL/I y REXX, y está disponible en varios idiomas, incluidos inglés, japonés, portugués, alemán, francés y español. En el primer trimestre de 2025, lanzamos el chat de IA y las características de IA agéntica para la explicación del código, lo que permite a los clientes interactuar con su código y obtener sin esfuerzo una comprensión holística a través de insights ricos en contexto y relevantes para la aplicación.
Con la versión 2.6, estamos ampliando el soporte aún más:
La capacidad de Explicación de código se puede desplegar on premises y como servicio.
Considere este escenario: a Angie, una arquitecta de aplicaciones recién incorporada, se le pide que agregue funcionalidad a su aplicación de seguros agregando una nueva lógica para una promoción de clientes e implemente un descuento del 15 % para los clientes de vehículos eléctricos de una póliza de seguro de automóviles. No está familiarizada con las business rules existentes y necesita identificar rápidamente la lógica detrás de los cálculos de descuento.
Con watsonx Code Assistant for Z, Angie toma un camino más inteligente. Mediante el descubrimiento de reglas de negocio y la IA generativa, selecciona la aplicación relevante, ingresa algunas palabras clave o instrucciones en el chat de IA y filtra instantáneamente cientos de programas y variables en un alcance enfocado y relevante. Puede visualizar cómo se conectan las variables y los artefactos de aplicación, revisar las business rules e identificar la lógica que necesita en cuestión de minutos.
Con Business Rule Discovery, los clientes pueden:
La interfaz de usuario (IU) simplificada, combinada con el chat y la búsqueda de IA, hace que el análisis de aplicación sea más intuitivo, ya que ofrece insights instantáneos y contextuales y aprovecha los agentes de IA de análisis de mainframe.
Esperamos que las capacidades mejoradas de comprensión de aplicaciones estén disponibles en watsonx Code Assistant for Z a finales de 2025.
Para obtener más información sobre cómo watsonx Code Assistant for Z puede ayudarle a acelerar su proceso de modernización de aplicaciones, programe una demostración con nuestro equipo.