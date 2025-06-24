IBM watsonx Code Assistant for Z agrega generación de código de IA y soporte de ensamblador

25 de junio de 2025

Rich Larin

IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM

La modernización de las aplicaciones mainframe ya no es una cuestión de si, sino de qué tan rápido y eficazmente se puede modernizar. Con el 89 % de las organizaciones modernizando sus entornos de mainframe, la importancia estratégica de estos sistemas para lograr los objetivos comerciales es más clara que nunca. A la vanguardia de esta transformación se encuentra IBM watsonx Code Assistant for Z: una solución de IA y automatización especialmente diseñada para acelerar la modernización del mainframe con menor riesgo, menor costo y soporte para todo el ciclo de vida.

Hoy nos complace anunciar las mejoras clave que llegarán a watsonx Code Assistant for Z, disponibles para los clientes a partir del 27 de junio de 2025, como parte de la versión 2.6. Estas mejoras agilizan el desarrollo, cierran las brechas de conocimiento y aumentan la productividad.

Generación de código de IA para acelerar el desarrollo de aplicaciones de mainframe

Con la nueva capacidad de generación de código de watsonx Code Assistant for Z, ahora puede crear código COBOL nuevo o actualizar el existente con precisión y velocidad. Los desarrolladores pueden interactuar con la IA mediante instrucciones sencillas y en lenguaje natural a través de una interfaz de chat dentro de su IDE de VS Code, generando rápidamente código alineado con sus especificaciones y el contexto del proyecto.

Watsonx Code Assistant for Z también proporciona sugerencias de código en línea y en tiempo real mientras trabaja, lo que le ayuda a programar de forma más rápida y eficiente. Estas sugerencias son conscientes del contexto, aprovechan el código circundante en el programa y los estándares de programación para hacer recomendaciones que sean más precisas y relevantes.

Respaldado por un modelo de lenguaje grande ajustado y entrenado en COBOL, así como en middleware IBM Z , el código generado está optimizado para la calidad y el rendimiento requeridos en las aplicaciones de mainframe.

La capacidad de generación de código ayuda a los clientes a acortar los ciclos de desarrollo, reducir el esfuerzo manual y ofrecer código COBOL coherente y de alta calidad, lo que ayuda tanto a los desarrolladores junior a ponerse al día más rápido como a los desarrolladores experimentados a ser más eficientes.

Ampliación del soporte de la explicación del código al ensamblador

IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explicación ayuda a los clientes a comprender más rápido las aplicaciones de mainframe explicando el código en lenguaje natural. Actualmente es compatible con COBOL, JCL, PL/I y REXX, y está disponible en varios idiomas, incluidos inglés, japonés, portugués, alemán, francés y español. En el primer trimestre de 2025, lanzamos el chat de IA y las características de IA agéntica para la explicación del código, lo que permite a los clientes interactuar con su código y obtener sin esfuerzo una comprensión holística a través de insights ricos en contexto y relevantes para la aplicación.

Con la versión 2.6, estamos ampliando el soporte aún más:

  • Compatibilidad con Assembler: los clientes pueden obtener una primera vista previa sobre cómo comprender más rápido la lógica de Assembler a través de explicaciones en lenguaje natural.
  • Idiomas locales adicionales: estamos agregando soporte para las explicaciones que se proporcionan en holandés y coreano, lo que hace que las explicaciones del código sean aún más accesibles para los equipos globales.

La capacidad de Explicación de código se puede desplegar on premises y como servicio.

En vista previa privada: mejora de la comprensión de las aplicaciones con Business Rule Discovery y AI Chat

Considere este escenario: a Angie, una arquitecta de aplicaciones recién incorporada, se le pide que agregue funcionalidad a su aplicación de seguros agregando una nueva lógica para una promoción de clientes e implemente un descuento del 15 % para los clientes de vehículos eléctricos de una póliza de seguro de automóviles. No está familiarizada con las business rules existentes y necesita identificar rápidamente la lógica detrás de los cálculos de descuento.

Con watsonx Code Assistant for Z, Angie toma un camino más inteligente. Mediante el descubrimiento de reglas de negocio y la IA generativa, selecciona la aplicación relevante, ingresa algunas palabras clave o instrucciones en el chat de IA y filtra instantáneamente cientos de programas y variables en un alcance enfocado y relevante. Puede visualizar cómo se conectan las variables y los artefactos de aplicación, revisar las business rules e identificar la lógica que necesita en cuestión de minutos.

Con Business Rule Discovery, los clientes pueden:

  • Comprenda las políticas, los cálculos y la lógica de decisiones integradas en las aplicaciones COBOL
  • Mejore la documentación y la transparencia de las reglas
  • Proporcionar una referencia confiable para el desarrollo y la toma de decisiones

La interfaz de usuario (IU) simplificada, combinada con el chat y la búsqueda de IA, hace que el análisis de aplicación sea más intuitivo, ya que ofrece insights instantáneos y contextuales y aprovecha los agentes de IA de análisis de mainframe.

Esperamos que las capacidades mejoradas de comprensión de aplicaciones estén disponibles en watsonx Code Assistant for Z a finales de 2025.

Acelere su proceso de modernización

Para obtener más información sobre cómo watsonx Code Assistant for Z puede ayudarle a acelerar su proceso de modernización de aplicaciones, programe una demostración con nuestro equipo.

