Presentamos IBM Project Bob: su socio de IA para un desarrollo de software más rápido e inteligente

IBM Project Bob no es solo otro asistente de programación, es su socio de desarrollo de IA.
Diseñado para funcionar como usted, Project Bob se adapta a su flujo de trabajo desde el diseño hasta el despliegue. Ya sea que esté modernizando sistemas existentes o creando algo completamente nuevo, Bob le ayuda a enviar código de calidad más rápido.
Con flujos de trabajo agénticos, seguridad integrada y flexibilidad de despliegue de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Desde proyectos de modernización hasta nuevas compilaciones de aplicaciones, Bob hace que el desarrollo sea más inteligente, seguro y eficiente.
Piense en Bob como su desarrollador de pares e IDE que da prioridad a la IA: una herramienta que comprende su intención, su código base y los estándares de su organización.
Bob va más allá de las sugerencias de código con características diseñadas para el desarrollo empresarial del mundo real:
Más de 6000 desarrolladores de IBM ya están utilizando Bob en proyectos de modernización, seguridad y desarrollo de nuevas aplicaciones en los que están viendo un promedio de ganancias de productividad del 45 %, liberando a los desarrolladores del trabajo repetitivo y ayudándolos en tareas complejas.
Bob representa la próxima evolución en ingeniería de software: ayuda a los equipos a modernizar sistemas heredados, crear nuevas aplicaciones y mantener estándares de nivel empresarial con facilidad.
Con el anuncio de hoy, Bob entra en la etapa de vista previa, lo que marca un paso importante hacia la puesta en marcha de la IA en todo el ciclo de vida del software. El futuro de la programación impulsada por IA no está a años de distancia, ya está aquí.
¿Quiere acceso anticipado? Regístrese en la lista de espera para obtener actualizaciones y la oportunidad de ser seleccionado para la vista previa.