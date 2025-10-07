Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos IBM Project Bob: su socio de IA para un desarrollo de software más rápido e inteligente

Publicado 10/07/2025
Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob no es solo otro asistente de programación, es su socio de desarrollo de IA. 

Diseñado para funcionar como usted, Project Bob se adapta a su flujo de trabajo desde el diseño hasta el despliegue. Ya sea que esté modernizando sistemas existentes o creando algo completamente nuevo, Bob le ayuda a enviar código de calidad más rápido.

Con flujos de trabajo agénticos, seguridad integrada y flexibilidad de despliegue de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Desde proyectos de modernización hasta nuevas compilaciones de aplicaciones, Bob hace que el desarrollo sea más inteligente, seguro y eficiente.

Qué hace a Bob diferente

Piense en Bob como su desarrollador de pares e IDE que da prioridad a la IA: una herramienta que comprende su intención, su código base y los estándares de su organización.

  • Entiende su intención: cambie al modo arquitecto para definir el alcance y diseñar sistemas complejos o colabore en el modo de código para moverse rápidamente e iterar de manera eficiente.
  • Entiende su repositorio: Bob lee su código base, moderniza las infraestructuras, refactoriza a escala y vuelve a cambiar las plataformas con contexto completo.
  • Entiende sus estándares: con experiencia incorporada para FedRAMP, HIPAA y PCI, Project Bob le ayuda a ofrecer código seguro y listo para producción en todo momento.

Capacidades listas para la empresa

Bob va más allá de las sugerencias de código con características diseñadas para el desarrollo empresarial del mundo real:

  • Flujos de trabajo agénticos: Bob desglosa tareas complejas y coordina agentes especializados en código, pruebas, documentación y pipelines, lo que garantiza que las mejoras se extiendan por todo su repositorio.
  • Escaneo de seguridad en línea: los escaneos Semgrep incorporados y las sugerencias de arreglos le ayudan a desplazarse a la izquierda en seguridad sin salir de su IDE. Capacidad para incorporar la seguridad cuántica y otros análisis de cumplimiento y vulnerabilidad al IDE.
  • Despliegue flexible: ejecute Bob en macOS, Windows o Linux y despliegue en su nube para cumplir con los requisitos de gobernanza y residencia de datos.
  • CLI y programación alfabetizada: utilice BobShell para crear flujos de trabajo repetibles y autodocumentados, ideales para pipelines de CI/CD y actualizaciones basadas en recetas.

Resultados probados a escala

Más de 6000 desarrolladores de IBM ya están utilizando Bob en proyectos de modernización, seguridad y desarrollo de nuevas aplicaciones en los que están viendo un promedio de ganancias de productividad del 45 %, liberando a los desarrolladores del trabajo repetitivo y ayudándolos en tareas complejas. 

El futuro del desarrollo impulsado por IA

Bob representa la próxima evolución en ingeniería de software: ayuda a los equipos a modernizar sistemas heredados, crear nuevas aplicaciones y mantener estándares de nivel empresarial con facilidad.

Con el anuncio de hoy, Bob entra en la etapa de vista previa, lo que marca un paso importante hacia la puesta en marcha de la IA en todo el ciclo de vida del software. El futuro de la programación impulsada por IA no está a años de distancia, ya está aquí.

¿Quiere acceso anticipado? Regístrese en la lista de espera para obtener actualizaciones y la oportunidad de ser seleccionado para la vista previa.

Aprenda más Regístrese en la lista de espera hoy