IBM MQ SaaS en AWS: mensajería construida para conectividad híbrida y multinube
Disponible a partir del 28 de noviembre de 2025, esta nueva opción de despliegue acerca la mensajería de nivel empresarial a sus aplicaciones y datos de AWS.
Disponible a partir del 28 de noviembre de 2025, esta nueva opción de despliegue acerca la mensajería de nivel empresarial a sus aplicaciones y datos de AWS.
Nos complace anunciar el lanzamiento de IBM MQ como una oferta SaaS de inquilino único totalmente gestionada en AWS. Este plan se basa en el exitoso lanzamiento de IBM MQ, y lo complementa, como Instancia Reservada del Servicio en IBM Cloud el año pasado.
Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se muevan de forma segura, confiable y exactamente una vez, sin importar cuán complejo sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de mensajería que genere confianza de nivel empresarial con flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.
Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una red troncal de mensajería que sea tan segura y centrada en la confiabilidad como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa de administrarla ellos mismos. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso:
Las aplicaciones modernas requieren velocidad, resiliencia y seguridad integrada. Con IBM MQ SaaS en AWS, estos son fundamentales, no opcionales:
Desde transacciones bancarias hasta logística de la cadena de suministro, IBM MQ SaaS en AWS admite industrias donde la confiabilidad no es negociable:
El lanzamiento de IBM MQ SaaS en AWS marca un paso importante para llevar la mensajería empresarial a los entornos donde operan las empresas modernas. Al combinar la confiabilidad de IBM MQ con la agilidad de AWS, las empresas pueden acelerar la modernización y, al mismo tiempo, garantizar que sus datos más críticos lleguen a donde deben. La instancia reservada de IBM MQ SaaS en AWS estará disponible a partir del 28 de noviembre de 2025.