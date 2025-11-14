IBM MQ SaaS en AWS: mensajería construida para conectividad híbrida y multinube

Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se muevan de forma segura, confiable y exactamente una vez, sin importar cuán complejo sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de mensajería que genere confianza de nivel empresarial con flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.

Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una red troncal de mensajería que sea tan segura y centrada en la confiabilidad como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa de administrarla ellos mismos. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso: