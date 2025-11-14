Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM MQ SaaS en AWS: mensajería construida para conectividad híbrida y multinube

Disponible a partir del 28 de noviembre de 2025, esta nueva opción de despliegue acerca la mensajería de nivel empresarial a sus aplicaciones y datos de AWS.

Publicado 14 noviembre 2025
Un trabajador sentado en un escritorio en una llamada virtual sonriendo a una computadora portátil con una libreta abierta

Nos complace anunciar el lanzamiento de IBM MQ como una oferta SaaS de inquilino único totalmente gestionada en AWS. Este plan se basa en el exitoso lanzamiento de IBM MQ, y lo complementa, como Instancia Reservada del Servicio en IBM Cloud el año pasado.

¿Por qué IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS?

Durante décadas, empresas de todo el mundo han confiado en IBM MQ para ayudar a garantizar que los datos críticos para el negocio se muevan de forma segura, confiable y exactamente una vez, sin importar cuán complejo sea el entorno de TI. A medida que las organizaciones aceleran su transición hacia entornos híbridos y multinube, la demanda de mensajería que genere confianza de nivel empresarial con flexibilidad nativa de la nube nunca ha sido tan grande.

Las empresas que ejecutan cargas de trabajo en AWS necesitan una red troncal de mensajería que sea tan segura y centrada en la confiabilidad como sus sistemas más críticos, pero sin la carga operativa de administrarla ellos mismos. IBM MQ SaaS on AWS ofrece exactamente eso:

  • Aprovisione administradores de colas IBM MQ de alta disponibilidad con infraestructura dedicada en AWS.
  • Aborde los sobrecargos operativos con actualizaciones, parches y monitorización gestionados por IBM.
  • Escale las redes IBM MQ de forma dinámica y acelere la conectividad en entornos híbridos y multinube.
  • IBM MQ as a Service tiene como objetivo ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de hasta el 99.99 %, que proporciona créditos contra los cargos por servicio en caso de que un servicio no cumpla con su objetivo de disponibilidad establecido.
  • Ejecute cargas de trabajo críticas para el negocio con MQ SaaS, con soporte completo de IBM, incluidos arreglos, para el código de software subyacente.

Cuatro características clave de IBM MQ SaaS on AWS

Las aplicaciones modernas requieren velocidad, resiliencia y seguridad integrada. Con IBM MQ SaaS en AWS, estos son fundamentales, no opcionales:

  1. Arquitectura de instancias reservadas con clústeres dedicados para un mayor rendimiento y aislamiento para una postura de seguridad mejorada.
  2. La alta disponibilidad nativa de HA replica los datos en tres zonas de disponibilidad, diseñadas para proteger contra la pérdida de mensajes en caso de falla de una zona de disponibilidad.
  3. La automatización del despliegue mediante API REST permite el despliegue programático de administradores de colas, diseñados para despliegues más rápidos y repetibles con menos errores.
  4. Actualizaciones automáticas y parches de seguridad diseñados para mantener los sistemas actualizados y seguros con un tiempo de inactividad mínimo.

Casos de uso reales de IBM MQ SaaS

Desde transacciones bancarias hasta logística de la cadena de suministro, IBM MQ SaaS en AWS admite industrias donde la confiabilidad no es negociable:

  • Las instituciones financieras pueden modernizar sus sistemas de transacciones y conectarse a redes de pagos y compensación.
  • Los minoristas mejoran la satisfacción del cliente al asegurarse de que no se pierdan pedidos, al tiempo que se adaptan perfectamente para satisfacer la demanda estacional.
  • Los proveedores de viajes y transporte pueden ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre vuelos, manejo de equipaje y reservas mientras se integran con redes de seguimiento globales.
  • Y en el sector automovilístico y manufacturero, MQ permite una comunicación resiliente entre equipos de línea de producción y sistemas de inventario, promoviendo la eficiencia y la tolerancia a fallos.

Modernice sus mensajes

El lanzamiento de IBM MQ SaaS en AWS marca un paso importante para llevar la mensajería empresarial a los entornos donde operan las empresas modernas. Al combinar la confiabilidad de IBM MQ con la agilidad de AWS, las empresas pueden acelerar la modernización y, al mismo tiempo, garantizar que sus datos más críticos lleguen a donde deben. La instancia reservada de IBM MQ SaaS en AWS estará disponible a partir del 28 de noviembre de 2025.

Explore IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

