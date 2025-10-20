A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y las exposiciones de datos confidenciales, el ámbito de la IA está plagado de puntos ciegos que pueden conducir a costosas filtraciones y fallas de cumplimiento.

Rapid AI Security Assessment acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus despliegues de IA y sentar las bases para una gobernanza escalable de IA.