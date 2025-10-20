Inteligencia artificial Seguridad

Descubra los riesgos ocultos de la IA con Rapid AI Security Assessment de IBM

Publicado 10/20/2025
Autores

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM lanza Rapid AI Security Assessment, una oferta conjunta de IBM® Consulting Cybersecurity Services e IBM® Guardium AI Security.

A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y las exposiciones de datos confidenciales, el ámbito de la IA está plagado de puntos ciegos que pueden conducir a costosas filtraciones y fallas de cumplimiento.

Rapid AI Security Assessment acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus despliegues de IA y sentar las bases para una gobernanza escalable de IA.

¿Qué es Rapid AI Security Assessment?

Rapid AI Security Assessment es un esfuerzo dirigido por expertos diseñado para ayudar a los clientes a obtener rápidamente visibilidad de su ámbito de la IA e identificar riesgos críticos de seguridad, en unas cuantas semanas. Esta oferta proporciona un enfoque estructurado y de alto impacto para la transformación de la seguridad de la IA empresarial.

Del descubrimiento a la decisión: 

Sus resultados de seguridad de IA de la evaluación

Rapid AI Security Assessment proporciona un enfoque integral para proteger su entorno de IA, guiándolo desde el descubrimiento inicial hasta la toma de decisiones informada con resultados claros y aplicables en la práctica, que incluyen:

  • Descubrimiento de activos de IA y IA en la sombra: analice su nube y entornos de desarrollo para identificar componentes de IA conocidos y desconocidos, incluidos modelos, conjuntos de datos, endpoints y complementos.
  • Inventario y contextualización: construya una lista de materiales de IA estructurada (AI-BOM) alineada con los casos de uso y las infraestructuras normativas como la Ley de IA de la UE y la norma ISO/IEC 42001.
  • Evaluación y priorización de los riesgos: evalúe vulnerabilidades, configuraciones erróneas y brechas de cumplimiento. Reciba un informe clasificado por riesgo con recomendaciones aplicables en la práctica.

Tres entregables clave:

Lo que recibirá si participa en AI Security Assessment:

  1. Informe de inventario de activos de IA: descubrimiento automatizado de componentes de IA y componentes de IA en la sombra en entornos de nube, lo que da como resultado una lista de materiales de IA estructurada (AI-BOM).
  2. Informe de recomendaciones priorizadas: evaluación de riesgos de seguridad, incluidas configuraciones erróneas, vulnerabilidades y brechas de cumplimiento de normas, con orientación de corrección aplicable en la práctica.
  3. Informe ejecutivo: un resumen de alto nivel de hallazgos y recomendaciones estratégicas adaptadas para la toma de decisiones de liderazgo.

Por qué los clientes eligen IBM para su seguridad

IBM ofrece un enfoque de seguridad de IA basado en la investigación, escalable y preparado para el futuro, que combina una profunda experiencia en ciberseguridad, herramientas avanzadas de IA y un marco de gobernanza comprobado.

  • Medidas de seguridad basadas en la investigación: actualizadas continuamente por IBM® Research para adelantarse a las amenazas emergentes.
  • Gobernanza integrada: alinea la seguridad de la IA con la gobernanza de la IA en toda la empresa para una gestión de riesgos informada y unificada.
  • Infraestructura preparada para el futuro: diseñada para proteger los sistemas de IA generativa y la evolución de los agentes autónomos.
  • Modelo operativo escalable: automatiza y simplifica la mitigación de riesgos en entornos complejos.
  • Respuesta ágil al riesgo: permite la detección temprana de riesgos y cambios rápidos para asegurar alternativas.
  • Seguridad de IA híbrida: aplica una seguridad coherente en hiperescaladores, SaaS, plataformas on-prem y empresariales.

Tome el control de la seguridad de la IA de su empresa

Únase a nuestro próximo seminario web para saber cómo Rapid AI Security Assessment puede ayudar a su organización a proteger su recorrido hacia la IA.

