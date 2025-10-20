IBM lanza Rapid AI Security Assessment, una oferta conjunta de IBM® Consulting Cybersecurity Services e IBM® Guardium AI Security.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y las exposiciones de datos confidenciales, el ámbito de la IA está plagado de puntos ciegos que pueden conducir a costosas filtraciones y fallas de cumplimiento.
Rapid AI Security Assessment acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus despliegues de IA y sentar las bases para una gobernanza escalable de IA.
Rapid AI Security Assessment es un esfuerzo dirigido por expertos diseñado para ayudar a los clientes a obtener rápidamente visibilidad de su ámbito de la IA e identificar riesgos críticos de seguridad, en unas cuantas semanas. Esta oferta proporciona un enfoque estructurado y de alto impacto para la transformación de la seguridad de la IA empresarial.
Rapid AI Security Assessment proporciona un enfoque integral para proteger su entorno de IA, guiándolo desde el descubrimiento inicial hasta la toma de decisiones informada con resultados claros y aplicables en la práctica, que incluyen:
Lo que recibirá si participa en AI Security Assessment:
IBM ofrece un enfoque de seguridad de IA basado en la investigación, escalable y preparado para el futuro, que combina una profunda experiencia en ciberseguridad, herramientas avanzadas de IA y un marco de gobernanza comprobado.
Únase a nuestro próximo seminario web para saber cómo Rapid AI Security Assessment puede ayudar a su organización a proteger su recorrido hacia la IA.