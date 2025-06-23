Prepárese para el futuro de IA agéntica: API Agent en ibm api connect ya está disponible para el público en general

Diseñamos API Agent para satisfacer las necesidades cambiantes de los equipos de desarrollo de API y el auge de los agentes de IA. Actuando como un asistente inteligente entrenado en la plataforma API Connect y el patrimonio de API de su empresa, el API Agent comprende tanto su entorno como su intención, transformando las instrucciones de lenguaje natural en API totalmente gobernadas y listas para producción. Ya sea que sus equipos sigan un Approach o un enfoque que priorice el diseño o el código, API Agent se adapta a sus flujos de trabajo, acelerando la entrega y reduciendo la dispersión, aplicando la gobernanza y mejorando la calidad de las API.

Desde su presentación en Think, la nueva característica ha generado un gran interés en nuestra base de clientes. Durante la vista previa pública, organizaciones de diversas industrias, desde la banca hasta la producción de alimentos, reconocieron rápidamente su impacto.

Los primeros usuarios destacaron la capacidad del API Agent para optimizar y acelerar las etapas clave del ciclo de vida de la API. En particular, la validación impulsada por IA contra las reglas de gobernanza ayudó a los equipos a aplicar las políticas de gobernanza con mayor coherencia, reduciendo los gastos generales manuales y mejorando el cumplimiento. El andamiaje automatizado redujo significativamente el tiempo hasta la primera API, mientras que la generación de pruebas integrada marcó una diferencia notable en la eficiencia y el tiempo de despliegue.

En general, la retroalimentación de los clientes ha sido constante: el agente reduce la complejidad, aumenta la productividad y permite una entrega más rápida de API de mayor calidad y bien gobernadas.