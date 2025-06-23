Prepárese para el futuro de IA agéntica: API Agent en ibm api connect ya está disponible para el público en general

23 de junio de 2025
Nos complace anunciar la disponibilidad general de API Agent en IBM API Connect, una característica lanzada en THINK en mayo de este año.
El API Agent marca un momento clave en nuestro recorrido para apoyar a las empresas en la era Agentic. Este lanzamiento nos mueve más cerca de nuestro objetivo de brindar a las organizaciones las herramientas para crear, gestionar y escalar API con la inteligencia y flexibilidad que requieren los entornos actuales impulsados por IA.
Diseñamos API Agent para satisfacer las necesidades cambiantes de los equipos de desarrollo de API y el auge de los agentes de IA. Actuando como un asistente inteligente entrenado en la plataforma API Connect y el patrimonio de API de su empresa, el API Agent comprende tanto su entorno como su intención, transformando las instrucciones de lenguaje natural en API totalmente gobernadas y listas para producción. Ya sea que sus equipos sigan un Approach o un enfoque que priorice el diseño o el código, API Agent se adapta a sus flujos de trabajo, acelerando la entrega y reduciendo la dispersión, aplicando la gobernanza y mejorando la calidad de las API.
Desde su presentación en Think, la nueva característica ha generado un gran interés en nuestra base de clientes. Durante la vista previa pública, organizaciones de diversas industrias, desde la banca hasta la producción de alimentos, reconocieron rápidamente su impacto.
Los primeros usuarios destacaron la capacidad del API Agent para optimizar y acelerar las etapas clave del ciclo de vida de la API. En particular, la validación impulsada por IA contra las reglas de gobernanza ayudó a los equipos a aplicar las políticas de gobernanza con mayor coherencia, reduciendo los gastos generales manuales y mejorando el cumplimiento. El andamiaje automatizado redujo significativamente el tiempo hasta la primera API, mientras que la generación de pruebas integrada marcó una diferencia notable en la eficiencia y el tiempo de despliegue.
En general, la retroalimentación de los clientes ha sido constante: el agente reduce la complejidad, aumenta la productividad y permite una entrega más rápida de API de mayor calidad y bien gobernadas.
Además de planificar y ejecutar de forma autónoma acciones de API management, como descubrir, crear, probar API y respaldar la gobernanza de API, la versión de GA aprovecha este impulso con otra mejora clave: el despliegue de código a través de API Agent.
Los usuarios ahora pueden dar instrucción al Agente para desplegar un micro servicio, y el Agente desplegará automáticamente la aplicación a una instancia temporal y gratuita de Code Engine de IBM, sin necesidad de configuración. Una vez desplegado, el agente puede publicar la API en API Connect y gestionar el ciclo de vida.
Dado que los agentes de IA actuarán cada vez más en nombre de los usuarios que reservan viajes, gestionan la logística o integran servicios, sus API deben ser detectables, reutilizables y regidas por el diseño. API Agent aborda este desafío con confianza. En lugar de reinventar la rueda, primero verifica su catálogo de API existente, lo que le ayuda a evitar duplicaciones innecesarias y a gestionar la proliferación de API. También mantiene sus API en línea con los estándares de la empresa desde el principio, detectando posibles problemas de manera temprana y asegurándose de que se sigan las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida.
El API Agent representa un cambio fundamental en la creación y gestión de API: no es solo un paso incremental en la automatización, es un cambio hacia un ecosistema de API inteligente, adaptable y confiable. Con API Agent, sus equipos pueden mantenerse en flujo, enfocarse en la innovación y ofrecer API listas para el futuro impulsado por IA.
API Agent ya está disponible para todos los clientes de IBM API Connect: puede empezar a usarlo hoy mismo en el entorno de API Connect. Para las empresas que buscan una Experiencia unificada en todos los escenarios de integración, el API Agent también es una característica de la plataforma de IBM webMethods Hybrid Integration recién lanzada, una plataforma para el desarrollo, despliegue, gestión y monitoreo integrales de diversos patrones de integración en entornos on premises y múltiples paisajes de nube.
Para obtener más información y ver cómo API Agent puede ayudarlo a construir de manera más inteligente, gobernar mejor y moverse más rápido en un mundo cada vez más agente, regístrese para una demostración en vivo o solicite una prueba gratuita de 30 días.