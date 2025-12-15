Inteligencia artificial Automatización de TI

Inteligencia de datos nativa de IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos confiables sean accesibles para todos

Publicado el 15 de diciembre de 2025
By Ray Beharry

IBM Software está diseñado para conectar aplicaciones, agentes y datos en cualquier nube. Nuestra cartera unifica cinco dominios esenciales: gestión de datos, productividad de IA, seguridad y gobernanza, integración y resiliencia, y gestión de infraestructura híbrida.

Esta base es importante porque la automatización solo funciona cuando los datos, los metadatos y la gobernanza están conectados en todo el entorno. IBM Software está diseñado para hacer que sus sistemas funcionen juntos, no solo en paralelo.

El futuro de la gestión de datos

El futuro de la gestión de datos está pasando de los flujos de trabajo basados en herramientas a la automatización inteligente. Aunque las plataformas de datos modernas son poderosas, la mayoría de los empleados (analistas de negocio, equipos de producto y responsables de la primera línea de la toma de decisiones) carecen del tiempo o la experiencia para gestionarlas. En cambio, recurren a expertos en datos que localizan manualmente los activos, validan el contexto e interpretan la línea de origen.

Sin embargo, este modelo no escala y está ralentizando a las organizaciones. Según hallazgos recientes, el 57% de los líderes en Estados Unidos y Reino Unido cree que la brecha de alfabetización en datos de su organización impide directamente la toma de decisiones. Cuando los empleados tienen dificultades para encontrar datos y confiar en ellos, las iniciativas de IA se estancan, la gobernanza se vuelve reactiva y la productividad se detiene.

Para avanzar, las empresas necesitan un nuevo enfoque, uno que aporte inteligencia directamente a los usuarios en lugar de pedirles que dominen otra herramienta compleja.

De la gestión de datos a la inteligencia de datos

El Data Intelligence Agent es parte de la cartera de administración de datos de IBM, que unifica, gobierna, enriquece y optimiza los datos empresariales en las nubes. Esto pone en funcionamiento la creencia de IBM de que los datos confiables y listos para la IA son el requisito previo para una IA confiable y explicable.

Este compañero de IA está integrado de forma nativa en watsonx.data intelligence, lo que simplifica la forma en que las personas descubren, entienden y gobiernan los datos. En lugar de navegar por múltiples herramientas o perseguir a los administradores de datos, los usuarios simplemente hacen preguntas en lenguaje natural. El agente interpreta la intención, recupera activos relevantes y proporciona contexto crítico (definiciones, linaje, calidad y gobernanza) para que cada usuario pueda tomar decisiones con confianza.

Para los consumidores de datos, esto significa acceso de autoservicio sin comprometer la confianza. Para los equipos de gobernanza e ingeniería, significa menos consultas repetitivas y más enfoque en trabajos de mayor valor. Y para los administradores, ofrece un control completo, lo que permite a las organizaciones elegir el LLM subyacente, lo que garantiza que la IA se configure y gobierne en sus términos.

Construido para empresas híbridas, abiertas y responsables

A diferencia de las soluciones vinculadas a un único proveedor de nube o modelo, Data Intelligence Agent se basa en la arquitectura híbrida, abierta y responsable de IBM Software. Funciona en todo su entorno de múltiples nubes, se integra con las herramientas existentes y aplica el control automáticamente, por lo que cada insight que ofrece es confiable, explicable y coincidente con los controles de la empresa.

  • Híbrido: funciona en cualquier nube o entorno, reuniendo los datos donde residen.
  • Abierto: se integra con cualquier fuente de datos, modelo o aplicación; sin restricciones.
  • Responsable: la gobernanza, el linaje y la aplicación de políticas están integrados, no acoplados.

Este enfoque garantiza que la automatización de IBM fortalezca el cumplimiento y la confianza en lugar de eludirlos, lo que hace que IBM esté especialmente preparada para la empresa en comparación con las alternativas de hiperescalador o solución puntual.

Reducir la fricción, aumentar el contexto

El panorama actual de los datos está fragmentado. Incluso en arquitecturas bien diseñadas, los empleados cambian entre catálogos, paneles y sistemas de flujo de trabajo. Cada salto agrega fricción y riesgo. El agente de inteligencia de datos elimina esta fragmentación.

A través de una interfaz conversacional, los usuarios pueden:

  • Buscar activos de datos y productos usando lenguaje natural
  • Explorar los términos del glosario y las definiciones empresariales
  • Entender el linaje al instante
  • Recuperar reportes de gobernanza
  • Generar insights de calidad
  • Formular preguntas sobre documentación sin salir de su flujo de trabajo
  • Activar o automatizar tareas básicas de gobernanza, como la creación de reglas o la elaboración de informes de uso.

No se trata sólo de conveniencia: se trata de transformación. Al hacer que los datos fiables sean accesibles al instante, las empresas pueden aumentar la utilización, reducir riesgos y acelerar los insights.

Asignación de la automatización a los resultados empresariales

El impacto del agente se alinea con los cuatro resultados que IBM Software ofrece en toda su plataforma:

  • Innovación: insights más rápidos y listos para la IA a través de datos unificados y confiables
  • Resiliencia: gobernanza más sólida y menor riesgo de cumplimiento
  • Rentabilidad: menos herramientas, redundancia reducida y operaciones simplificadas
  • Escalabilidad: adopción en toda la empresa con control y confianza.

Al reducir el esfuerzo manual y unificar el contexto de datos en todos los entornos, el agente impulsa tanto la productividad como la ventaja estratégica.

La capa de inteligencia para la empresa

A medida que la IA se vaya integrando en las operaciones diarias, los agentes se convertirán en la capa de inteligencia que conecta a las personas, los datos y las decisiones. El agente de inteligencia de datos se asienta sobre la plataforma de inteligencia híbrida de IBM, vinculando metadatos, gobernanza y automatización en todas las nubes. Se convierte en la puerta de entrada universal a los datos empresariales, sin importar dónde se encuentren esos datos.

Con cada interacción, aprende, refina y fortalece la confianza, por lo que los consumidores de datos dedican menos tiempo a buscar y más tiempo a crear valor.

El camino a seguir

La IA solo será tan efectiva como la base de datos debajo de ella. El agente de inteligencia de datos refleja el compromiso de IBM de crear una IA confiable, transparente y explicable desde cero.

Explore cómo watsonx.data intelligence y el agente de inteligencia de datos pueden ayudar a su organización a conectar personas, datos y gobernanza para acelerar la adopción responsable de la IA.

Pruebe el agente de inteligencia de datos hoy mismo en una prueba gratuita de watsonx.data intelligence

