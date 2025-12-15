Inteligencia de datos nativa de IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos confiables sean accesibles para todos

El futuro de la gestión de datos está pasando de los flujos de trabajo basados en herramientas a la automatización inteligente. Aunque las plataformas de datos modernas son poderosas, la mayoría de los empleados (analistas de negocio, equipos de producto y responsables de la primera línea de la toma de decisiones) carecen del tiempo o la experiencia para gestionarlas. En cambio, recurren a expertos en datos que localizan manualmente los activos, validan el contexto e interpretan la línea de origen.

Sin embargo, este modelo no escala y está ralentizando a las organizaciones. Según hallazgos recientes, el 57% de los líderes en Estados Unidos y Reino Unido cree que la brecha de alfabetización en datos de su organización impide directamente la toma de decisiones. Cuando los empleados tienen dificultades para encontrar datos y confiar en ellos, las iniciativas de IA se estancan, la gobernanza se vuelve reactiva y la productividad se detiene.

Para avanzar, las empresas necesitan un nuevo enfoque, uno que aporte inteligencia directamente a los usuarios en lugar de pedirles que dominen otra herramienta compleja.