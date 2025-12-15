Inteligencia de datos nativa de IA: cómo el agente de inteligencia de datos hace que los datos confiables sean accesibles para todos

El Data Intelligence Agent es parte de la cartera de administración de datos de IBM, que unifica, gobierna, enriquece y optimiza los datos empresariales en las nubes. Esto pone en funcionamiento la creencia de IBM de que los datos confiables y listos para la IA son el requisito previo para una IA confiable y explicable.
Este compañero de IA está integrado de forma nativa en watsonx.data intelligence, lo que simplifica la forma en que las personas descubren, entienden y gobiernan los datos. En lugar de navegar por múltiples herramientas o perseguir a los administradores de datos, los usuarios simplemente hacen preguntas en lenguaje natural. El agente interpreta la intención, recupera activos relevantes y proporciona contexto crítico (definiciones, linaje, calidad y gobernanza) para que cada usuario pueda tomar decisiones con confianza.
Para los consumidores de datos, esto significa acceso de autoservicio sin comprometer la confianza. Para los equipos de gobernanza e ingeniería, significa menos consultas repetitivas y más enfoque en trabajos de mayor valor. Y para los administradores, ofrece un control completo, lo que permite a las organizaciones elegir el LLM subyacente, lo que garantiza que la IA se configure y gobierne en sus términos.