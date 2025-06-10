18 productos de software de IBM ganan los premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 de junio de 2025
La dedicación de IBM a poner a los clientes en primer lugar sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su éxito, incluyendo premios de industrias como estos. Hoy, nos complace anunciar que 18 productos de software de IBM han obtenido los premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards en diferentes categorías.
TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. La información completa del producto, los insights detallados de los clientes y las conversaciones entre pares permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.
“Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor tiene una excelente satisfacción del cliente y credibilidad comprobada. Se basa completamente en los comentarios y el sentimiento del cliente”, dijo Becky Susko, TrustRadius, gerente del programa de marketing de premios.
Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento en toda la industria para los productos de tecnología B2B, solo se otorgan a productos que:
El feedback de los clientes y premios como estos son evidencia de que IBM ofrece soluciones para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo: soluciones que se entregan a clientes de todo el mundo para satisfacer las necesidades del mañana y de hoy.
