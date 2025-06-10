18 productos de software de IBM ganan los premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. La información completa del producto, los insights detallados de los clientes y las conversaciones entre pares permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.

“Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor tiene una excelente satisfacción del cliente y credibilidad comprobada. Se basa completamente en los comentarios y el sentimiento del cliente”, dijo Becky Susko, TrustRadius, gerente del programa de marketing de premios.

Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento en toda la industria para los productos de tecnología B2B, solo se otorgan a productos que: