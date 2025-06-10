18 productos de software de IBM ganan los premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 de junio de 2025

La dedicación de IBM a poner a los clientes en primer lugar sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su éxito, incluyendo premios de industrias como estos. Hoy, nos complace anunciar que 18 productos de software de IBM han obtenido los premios TrustRadius 2025 Top Rated Awards en diferentes categorías.

Representa un reconocimiento en toda la industria para los productos de tecnología B2B

TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. La información completa del producto, los insights detallados de los clientes y las conversaciones entre pares permiten a los compradores tomar decisiones con confianza.

“Obtener un premio Top Rated significa que el proveedor tiene una excelente satisfacción del cliente y credibilidad comprobada. Se basa completamente en los comentarios y el sentimiento del cliente”, dijo Becky Susko, TrustRadius, gerente del programa de marketing de premios.

Los premios Top Rated Awards, que representan un reconocimiento en toda la industria para los productos de tecnología B2B, solo se otorgan a productos que:

  • Obtenga más de 10 comentarios nuevos en los últimos 12 meses
  • Obtenga un trScore de 7.5 o superior a partir de los comentarios
  • Capturar el 0.5 % del volumen de tráfico de las categorías

18 ganadores de IBM en diferentes categorías

  1. IBM API Connect: gestión de API
  2. IBM Apptio: gestión de negocios de tecnología
  3. IBM Aspera on Cloud: migración a la nube, transferencia gestionada de archivos (MFT) (MFT)
  4. IBM Blueworks Live: gestión de procesos de negocio (BPM), gestión de arquitectura empresarial
  5. IBM Cloudability: migración a la nube, gestión de SaaS, gestión de costos de la nube
  6. IBM Cognos Analytics: business intelligence de lote completo, preparación de datos, descubrimiento y visualización de datos, business intelligence 
  7. IBM Db2: bases de datos relacionales, base de datos como servicio (DBaaS), almacén de datos, almacén de datos en la nube
  8. IBM Guardium: seguridad de bases de datos, analytics de seguridad
  9. IBM Instana: gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM), monitoreo de infraestructura de TI, observabilidad, monitoreo de Kubernetes
  10. IBM MaaS360: gestión de dispositivos móviles (MDM), gestión unificada endpoint (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite: gestión de activos empresariales, gestión de servicios de TI (ITSM), sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS)
  12. IBM Planning Analytics: analytics de la fuerza laboral, gestión del rendimiento corporativo, presupuestos y forecasting, planificación y análisis financiero
  13. IBM SPSS Statistics: análisis predictivos, analytics estadísticos
  14. IBM Storage FlashSystems: almacenamiento de matriz flash empresarial
  15. IBM Targetprocess: desarrollo ágil, objetivos y resultados clave (OKR), gestión de productos
  16. IBM watsonx.ai: IA generativa empresarial, machine learning, MLOps
  17. IBM watsonx.data: Lakehouse de datos
  18. IBM watsonx Orchestrate: asistente virtual inteligente, chatbot de IA

Satisfacer las necesidades del mañana y de hoy

El feedback de los clientes y premios como estos son evidencia de que IBM ofrece soluciones para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo: soluciones que se entregan a clientes de todo el mundo para satisfacer las necesidades del mañana y de hoy.

